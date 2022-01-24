​Пятеро получили травмы, 19 нетрезвых водителей. Рассказываем о последних серьёзных авариях в Минской области

Новости Беларуси. За выходные, 22-23 января, в Минской области в результате четырех ДТП пять человек получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На 413-м километре автодороги Р43 (граница России – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи) мужчина за рулем Mazda не справился с управлением. Автомобиль занесло, после чего он съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии пассажирка получила травмы.

Еще одна авария произошла в Смолевичском районе на автодороге Прудище – Сутоки рядом с деревней Прудище. 27-летняя минчанка за рулем Seat двигалась в направлении автодороги Жодино – Дениски и допустила занос машины, съехала на обочину и врезалась в придорожное дерево. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирована.