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​Пятеро получили травмы, 19 нетрезвых водителей. Рассказываем о последних серьёзных авариях в Минской области

24 января 2022 14:45
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Новости Беларуси. За выходные, 22-23 января, в Минской области в результате четырех ДТП пять человек получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

​Пятеро получили травмы, 19 нетрезвых водителей. Рассказываем о последних серьёзных авариях в Минской области-1

На 413-м километре автодороги Р43 (граница России – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи) мужчина за рулем Mazda не справился с управлением. Автомобиль занесло, после чего он съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии пассажирка получила травмы.  

​Пятеро получили травмы, 19 нетрезвых водителей. Рассказываем о последних серьёзных авариях в Минской области-4

Еще одна авария произошла в Смолевичском районе на автодороге Прудище – Сутоки рядом с деревней Прудище. 27-летняя минчанка за рулем Seat двигалась в направлении автодороги Жодино – Дениски и допустила занос машины, съехала на обочину и врезалась в придорожное дерево. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирована.  

​Пятеро получили травмы, 19 нетрезвых водителей. Рассказываем о последних серьёзных авариях в Минской области-7

Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:  
В субботу около 12 часов на местной дороге Таборы – Птичь – Старое Село водитель автомобиля Kia не справился с управлением, допустил занос и выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил лобовое столкновение с водителем автомобиля SsangYong. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Kia.  

За два выходных дня задержаны 19 нетрезвых водителей. Пресечено 72 факта управления автомобилем бесправниками.  

# Авария в Минской области # происшествия # Андрей Гладкий # Фотофакт

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