​Пятеро получили травмы, 19 нетрезвых водителей. Рассказываем о последних серьёзных авариях в Минской области

Новости Беларуси. За выходные, 22-23 января, в Минской области в результате четырех ДТП пять человек получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. За выходные, 22-23 января, в Минской области в результате четырех ДТП пять человек получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На 413-м километре автодороги Р43 (граница России – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи) мужчина за рулем Mazda не справился с управлением. Автомобиль занесло, после чего он съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии пассажирка получила травмы.
Еще одна авария произошла в Смолевичском районе на автодороге Прудище – Сутоки рядом с деревней Прудище. 27-летняя минчанка за рулем Seat двигалась в направлении автодороги Жодино – Дениски и допустила занос машины, съехала на обочину и врезалась в придорожное дерево. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирована.
Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
В субботу около 12 часов на местной дороге Таборы – Птичь – Старое Село водитель автомобиля Kia не справился с управлением, допустил занос и выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил лобовое столкновение с водителем автомобиля SsangYong. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Kia.
За два выходных дня задержаны 19 нетрезвых водителей. Пресечено 72 факта управления автомобилем бесправниками.