Прямой эфир

Каждый третий был пьян. Почти 250 пешеходов привлечены к административной ответственности в Минской области

01 ноября 2021 15:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минской области за 30 и 31 октября произошло 86 ДТП. Два человека погибли, еще семь получили травмы различной степени тяжести, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждый третий был пьян. Почти 250 пешеходов привлечены к административной ответственности в Минской области-1

Одно из ДТП случилось ночью на 1-м километре автодороги Погост – Солигорск. 36-летний водитель BMW на закруглении дороги не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. В результате водитель погиб на месте. Двое пассажиров получили травмы. Никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.

Каждый третий был пьян. Почти 250 пешеходов привлечены к административной ответственности в Минской области-4

Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома:
В воскресенье около 18:30 на улице Володарского в Марьиной Горке 60-летний водитель автомобиля Fiat совершил наезд на лежащего на проезжей части пешехода, 54-летнего местного жителя. В результате наезда последний скончался в центральной районной больнице.

Каждый третий был пьян. Почти 250 пешеходов привлечены к административной ответственности в Минской области-7

Также на территории Минской области за выходные было зарегистрировано 3 ДТП с участием мотоциклистов. Задержан 41 нетрезвый водитель, 6 – по сообщениям граждан. Почти 250 пешеходов привлечены к административной ответственности, каждый третий был пьян.

# Авария в Минской области # происшествия # Андрей Гладкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в общежитии Молодечно. Сгорели диван и постельное бельё
01 ноября 2021 15:46

Пожар в общежитии Молодечно. Сгорели диван и постельное бельё

В Чижовке автобус сбил трёх человек на пешеходном переходе
01 ноября 2021 15:44

В Чижовке автобус сбил трёх человек на пешеходном переходе

В Минске подросток умер после употребления метадона. Сбытчиком оказался 18-летний парень
01 ноября 2021 15:41

В Минске подросток умер после употребления метадона. Сбытчиком оказался 18-летний парень