Каждый третий был пьян. Почти 250 пешеходов привлечены к административной ответственности в Минской области

В Минской области за 30 и 31 октября произошло 86 ДТП. Два человека погибли, еще семь получили травмы различной степени тяжести, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одно из ДТП случилось ночью на 1-м километре автодороги Погост – Солигорск. 36-летний водитель BMW на закруглении дороги не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. В результате водитель погиб на месте. Двое пассажиров получили травмы. Никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.

Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома:

В воскресенье около 18:30 на улице Володарского в Марьиной Горке 60-летний водитель автомобиля Fiat совершил наезд на лежащего на проезжей части пешехода, 54-летнего местного жителя. В результате наезда последний скончался в центральной районной больнице.