Массовое ДТП под Минском: столкнулись 4 автомобиля, 5 человек госпитализированы

Новости Беларуси. Массовое ДТП В Минском районе. Утром 2 декабря на 30-м километре автодороги Минск – Молодечно – Нарочь столкнулись четыре автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель за рулем Opel двигался в направлении Минска. В какой-то момент машину занесло, она выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с грузовиком. После этого друг в друга врезались еще два автомобиля.

В результате ДТП в больницу доставлены пять человек – три пассажира и два водителя. Известно, что на автомобиле, который стал причиной ДТП, были установлены всесезонные изношенные шины.

Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

На территории Минского района зарегистрировано учетных три дорожно-транспортных происшествия. Так, например, на автомобильной дороге Р28 Минск – Молодечно – Нарочь, М3 Минск – Витебск, а также М4 Минск – Могилев. Основными сопутствующими причинами данных дорожно-транспортных происшествий явился неправильный выбор безопасной скорости движения водителями транспортных средств, также несоблюдение безопасного интервала дистанции до впереди идущего транспортного средства и несоответствие шин предъявляемым требованиям.