В Беларуси определили порядок оценки соцстандартов в области транспорта

Минтранс определил порядок оценки государственных соцстандартов в области транспорта. Утверждена соответствующая инструкция. Документ корректирует уже действующие нормы и закрепляет гарантированный уровень транспортных услуг, необходимый для удовлетворения запросов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утвержден ряд обязательных нормативов, в частности, наличие пассажирских терминалов для автобусных маршрутов – не менее одного на район. Также установлены стандарты обслуживания граждан в рамках городских перевозок. Так, в населенных пунктах, где проживают от 10 до 30 тысяч человек, норма – один автобус на 8 тысяч жителей. Для городов и поселков численностью от 50 до 250 тысяч – один автобус на 2 тысячи жителей.