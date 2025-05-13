В Беларуси определили порядок оценки соцстандартов в области транспорта

Минтранс определил порядок оценки государственных соцстандартов в области транспорта. Утверждена соответствующая инструкция. Документ корректирует уже действующие нормы и закрепляет гарантированный уровень транспортных услуг, необходимый для удовлетворения запросов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утвержден ряд обязательных нормативов, в частности, наличие пассажирских терминалов для автобусных маршрутов – не менее одного на район. Также установлены стандарты обслуживания граждан в рамках городских перевозок. Так, в населенных пунктах, где проживают от 10 до 30 тысяч человек, норма – один автобус на 8 тысяч жителей. Для городов и поселков численностью от 50 до 250 тысяч – один автобус на 2 тысячи жителей.
Андрей Гладкий, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
В вопросах транспортного обслуживания населения зачастую возникают вопросы. Речь идет о малых населенных пунктах, о том, каким образом выполняются соцстандарты. Приведу пример. Социальный стандарт предусматривается для населенных пунктов численностью от 20 человек. Допустим, зачастую нет возможности организовать туда автобусное сообщение, потому что параметры автомобильной дороги не позволяют этого сделать. И поэтому вводится такая оценка – зона охвата транспортным обслуживанием составляет 3 километра, чтобы можно было до определенного остановочного пункта (либо построить остановочный пункт) организовать автобусное сообщение.
Минтранс также готовится к запуску пилотного проекта по организации перевозок в населенных пунктах с малым пассажиропотоком. При помощи мобильного приложения или звонка граждане смогут заказать транспорт на определенное время. Предполагается, что проект будет запущен в тестовом режиме в одном из районов уже в этом году.