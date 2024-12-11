85 копеек – это много? Выяснили, сколько реально стоят поездки на общественном транспорте Минска

Каждый день минскими автобусами, троллейбусами и трамваями в день пользуются более миллиона человек. Наземный общественный транспорт в нашей стране становится все популярнее. Только в столице перевозка пассажиров за последний год возросла на 18 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но далеко не все задумываются о том, что оплачивают не полную стоимость проездного документа. Часть суммы покрывает государство.

85 копеек за поездку на наземном общественном транспорте. Кажется, что немало – ведь многие автобусом или троллейбусом пользуются несколько раз в день. Так что к концу недели, а то и месяца сумма выходит приличная. А что на эту тему думают пассажиры?

Не прям часто, но на тренировки езжу в автобусе. Я думаю, что недорого. Хотя, если ездить ежедневно, то, возможно, и дороговато.

Каждое утро только на улицы Минска выходит более 1 500 автобусов, троллейбусов и трамваев. Они обслуживают почти 290 городских маршрутов. За кулисами каждой поездки работа огромного коллектива. Только в штате Минсктранса более 10 тысяч сотрудников. Это все те, кто делает наши перемещения не только комфортными, но и вообще возможными – начиная от водителей и мастеров и заканчивая уборщиками. Их рабочий день начинается задолго до восхода солнца: первый автобус открывает двери пассажирам в начале пятого.

Алина Мычко, корреспондент: Прибыльность перевозок напрямую зависит от заполнения салонов. В утренние и вечерние часы она максимальная, днем значительно снижается. В это время интервалы движения увеличивают, но делать это бесконечно невозможно. Даже если на остановке всего один пассажир, он не должен ждать слишком долго. Так что перевозчики неизбежно сталкиваются недозагрузкой транспорта. Как следствие, с отрицательной рентабельностью.

За день один автобус может проходить до трех сотен километров. Помимо качественного технического обслуживания, его нужно заправить. В случае с электробусами – подзарядить. Некоторые делают это по пути, другие питаются энергией целую ночь. И все это значительная статья расходов.

Алина Мычко:

Не стоит забывать про такой момент, как пополнение и совершенствование автопарков. Закупать новые трамваи, электробусы и поезда за счет выручки от продажи талончиков невозможно. Иначе поездка в общественном транспорте обходилась бы в разы дороже.

Андрей Гладкий, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций:

В 2024-м году запланировано обновление парка подвижного пассажирского состава в объеме не менее 10 % от общего количества всех имеющихся в наличии транспортных средств. это достаточно амбициозная задача: в предыдущие годы значительно меньше было обновление. По цифрам на конец года видим, что эта задача будет выполнена. На 2025 год также задача поставлена – обновить не менее 10 %. Я думаю, что эта задача будет выполнена. Тем более можно сказать, что по 2024 году уже отдельные регионы эту задачу выполнили. Например, Минская область обновляется уже на уровне 20 %.