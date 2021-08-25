Победитель получил видеорегистратор и автоохладитель. В Логойске выбрали лучшего водителя школьного автобуса

Около 20 участников соревновались не только на скорость, но и на ловкость. А сообразительность проверяли на тестировании ПДД. Среди практических испытаний – выполнение маневров в ограниченном пространстве, заезд в бокс, эвакуация юных пассажиров во время опасных ситуаций на дороге. Победители получили подарки: автохолодильник, набор для прохождения государственного технического осмотра, видеорегистратор.

Андрей Гладкий, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:

Остановка, стоянка вблизи площадки посадки, высадки детей-пассажиров. Каждый день водители останавливаются возле этой площадки. И момент такой: чтобы сдать ее правильно, должно быть расстояние от подножки автобуса до бортового камня площадки не более 10 сантиметров. Это связано с тем, чтобы ребенок, когда выходил из автобуса, не повредил себя. Также заезд в бокс под 90 °C, разворот при ограниченном пространстве и змейка.