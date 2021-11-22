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В Минской области за выходные в ДТП 3 человека погибли и 3 получили травмы

22 ноября 2021 13:45
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Новости Беларуси. В Минской области за выходные зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, где три человека погибли и три травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Минской области за выходные в ДТП 3 человека погибли и 3 получили травмы-1

Так, в городском поселке Старобин Солигорского района на 141-м километре автодороги Р23 Минск – Микашевичи автомобиль Volkswagen под управлением 42-летнего водителя сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте и не был обозначен светоотражающими элементами. Мужчина скончался на месте происшествия.  

Еще одна авария с пешеходом произошла на автодороге Заславль – Петришки – Радошковичи.  

В Минской области за выходные в ДТП 3 человека погибли и 3 получили травмы-4

Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
Неустановленный водитель на транспортном средстве совершил наезд на пешехода, в результате чего пешеход от телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель с места происшествия скрылся.  

В Минской области за выходные в ДТП 3 человека погибли и 3 получили травмы-7

За выходные свыше 200 пешеходов привлечены к административной ответственности. Каждый третий находился в нетрезвом состоянии, а каждый второй не был обозначен световозвращающими элементами. Сотрудники ГАИ продолжают напоминать о необходимости соблюдения правил дорожного движения через профилактические акции. Особое внимание на этой неделе уделят пешеходам.  

# Авария в Минской области # происшествия # Андрей Гладкий # Фотофакт

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