В Минской области за выходные в ДТП 3 человека погибли и 3 получили травмы

Новости Беларуси. В Минской области за выходные зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, где три человека погибли и три травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области за выходные зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, где три человека погибли и три травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в городском поселке Старобин Солигорского района на 141-м километре автодороги Р23 Минск – Микашевичи автомобиль Volkswagen под управлением 42-летнего водителя сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте и не был обозначен светоотражающими элементами. Мужчина скончался на месте происшествия.
Еще одна авария с пешеходом произошла на автодороге Заславль – Петришки – Радошковичи.
Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
Неустановленный водитель на транспортном средстве совершил наезд на пешехода, в результате чего пешеход от телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель с места происшествия скрылся.
За выходные свыше 200 пешеходов привлечены к административной ответственности. Каждый третий находился в нетрезвом состоянии, а каждый второй не был обозначен световозвращающими элементами. Сотрудники ГАИ продолжают напоминать о необходимости соблюдения правил дорожного движения через профилактические акции. Особое внимание на этой неделе уделят пешеходам.