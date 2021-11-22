В Минской области за выходные в ДТП 3 человека погибли и 3 получили травмы

Новости Беларуси. В Минской области за выходные зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, где три человека погибли и три травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в городском поселке Старобин Солигорского района на 141-м километре автодороги Р23 Минск – Микашевичи автомобиль Volkswagen под управлением 42-летнего водителя сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте и не был обозначен светоотражающими элементами. Мужчина скончался на месте происшествия.

Еще одна авария с пешеходом произошла на автодороге Заславль – Петришки – Радошковичи.