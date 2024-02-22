Площадку для городошного спорта реконструируют в Молодечно, впервые в истории страны она примет международные соревнования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Есть и программа по местам для воркаута. Параллельно идет и благоустройство города.

Так, в Молодечненском районе планируется строительство 8 многоквартирных домов. Это около 45 тысяч квадратных метров. Так, новые одноподъездные постройки появятся в микрорайонах № 4 и № 6. Запланирована реконструкция общежития по улице Великий Гостинец. Активными темпами идет работа и в поселке Чисть. Там появится четырехэтажный дом на 36 квартир.

Андрей Гладкий, начальник отдела архитектуры и строительства Молодечненского райисполкома:

Параллельно проектируется еще три дома: многоквартирный жилой дом в микрорайоне № 6, 36-квартирный одноподъездный, также коммерческое жилье и два дома по улице Великий Гостинец. Строительство – предположительно конец года с продолжением в следующем году.