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В Молодечненском районе планируется строительство 8 многоквартирных домов

22 февраля 2024 17:43
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Площадку для городошного спорта реконструируют в Молодечно, впервые в истории страны она примет международные соревнования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Есть и программа по местам для воркаута. Параллельно идет и благоустройство города.

В Молодечненском районе планируется строительство 8 многоквартирных домов-1

Так, в Молодечненском районе планируется строительство 8 многоквартирных домов. Это около 45 тысяч квадратных метров. Так, новые одноподъездные постройки появятся в микрорайонах № 4 и № 6. Запланирована реконструкция общежития по улице Великий Гостинец. Активными темпами идет работа и в поселке Чисть. Там появится четырехэтажный дом на 36 квартир.

В Молодечненском районе планируется строительство 8 многоквартирных домов-4

Андрей Гладкий, начальник отдела архитектуры и строительства Молодечненского райисполкома:
Параллельно проектируется еще три дома: многоквартирный жилой дом в микрорайоне № 6, 36-квартирный одноподъездный, также коммерческое жилье и два дома по улице Великий Гостинец. Строительство предположительно конец года с продолжением в следующем году.

В Молодечненском районе планируется строительство 8 многоквартирных домов-7

Напомним, что в прошлом году в Молодечненском районе ввели свыше 55 тысяч квадратных метров жилья. 157 многодетных семей стали новоселами

# Строительство # общество # Андрей Гладкий # Новости Минска и Минской области

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