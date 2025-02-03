Новости по тегу #Андрей Беляков

В Центральной избирательной комиссии подчеркнули, что электоральная кампания прошла открыто и гласно. Жалоб о нарушениях избирательного законодательства от граждан или наблюдателей, представлявших 52 страны мира, не поступало.
1 января стартовала предвыборная агитация.
Анализируя роль молодежи в электоральной кампании, Андрей Беляков предложил использовать абсолютно новые методики, игровые и образовательные в том числе.
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