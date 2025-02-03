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Новости по тегу #Андрей Беляков

Выборы-2025 – ЦИК утвердил итоги электоральной кампании Беларуси
03 февраля 2025 17:16

Выборы-2025 – ЦИК утвердил итоги электоральной кампании Беларуси

Период агитации продлится 25 дней и завершится накануне основного дня голосования
01 января 2025 17:40

Период агитации продлится 25 дней и завершится накануне основного дня голосования

В Академии управления предложили новые методики по работе с молодёжью в период выборов
24 декабря 2024 17:07

В Академии управления предложили новые методики по работе с молодёжью в период выборов

Всё, что нужно знать о выборах. Белорусы голосуют за депутатов на ЕДГ
23 февраля 2024 16:49

Всё, что нужно знать о выборах. Белорусы голосуют за депутатов на ЕДГ

Досрочное голосование начинается в Беларуси 20 февраля. Вот что нужно знать каждому избирателю
16 февраля 2024 17:28

Досрочное голосование начинается в Беларуси 20 февраля. Вот что нужно знать каждому избирателю

Как формируются списки избирателей? В Беларуси проходит предвыборная агитация
09 февраля 2024 17:08

Как формируются списки избирателей? В Беларуси проходит предвыборная агитация

«Атаки на избирательную кампанию». Какие методы использует Запад, чтобы помешать выборам в Беларуси?
02 февраля 2024 17:04

«Атаки на избирательную кампанию». Какие методы использует Запад, чтобы помешать выборам в Беларуси?

Предвыборная агитация. Как узнать о тех, кто будет представлять нас в парламенте и местных Советах?
26 января 2024 19:59

Предвыборная агитация. Как узнать о тех, кто будет представлять нас в парламенте и местных Советах?

Выборы-2024 в Беларуси. Как устроен единый день голосования и что изменилось? Выяснили
01 октября 2023 17:14

Выборы-2024 в Беларуси. Как устроен единый день голосования и что изменилось? Выяснили

БРСМ заложил молодёжную аллею в Заславле
21 апреля 2018 15:50

БРСМ заложил молодёжную аллею в Заславле

Каждый год ходим, каждый год интересно: впечатления минчан и гостей города от парада
03 июля 2017 19:57

Каждый год ходим, каждый год интересно: впечатления минчан и гостей города от парада

Распашонки-вышиванки подарили мамам в роддоме в Минске
23 июня 2017 15:30

Распашонки-вышиванки подарили мамам в роддоме в Минске