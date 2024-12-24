В Академии управления предложили новые методики по работе с молодёжью в период выборов

Электоральная кампания – важнейший период в жизни любого государства, а еще серьезный экзамен для власти и общества. Чуть более месяца остается до президентских выборов в Беларуси. Накануне на заседании ЦИК зарегистрированы пять кандидатов в Президенты на предстоящих выборах. В первый день нового года они включатся в агитационную работу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В электоральный период уровень политической культуры следует повышать. В этом уверен начальник Центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте. Анализируя роль молодежи в электоральной кампании, Андрей Беляков предложил использовать абсолютно новые методики, игровые и образовательные в том числе.
Борьба за правду в век информационных технологий все чаще разворачивается в виртуальном пространстве. Здесь же при грамотном и профессиональном подходе можно организовать эффективную площадку для повышения электоральной грамотности у молодежи.
Андрей Беляков, начальник Центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте Беларуси:
В период таких важных политических событий, как выборы Президента Республики Беларусь, безусловно, уровень культуры напрямую влияет на то, как проходят кампании, и, конечно же, на непосредственно уже решающее волеизъявление. То есть та же самая явка, которая сегодня, по сути, является определенным критерием доверия к власти. У нас явка традиционно высокая. Интерес к кампании по выборам Президента постоянен. На протяжении всего периода независимой Беларуси эта кампания вызывает наибольший резонанс и интерес. Уже зарегистрированы 5 кандидатов, и мы будем наблюдать, что же будет дальше.
Работа с молодежью – одно из направлений работы центра Академии управления при Президенте. Запущенные им проекты хорошо себя зарекомендовали в предыдущие электоральные компании. И вот сейчас стартует марафон и дебаты в рамках игры «Выбор.бай».