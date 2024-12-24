В Академии управления предложили новые методики по работе с молодёжью в период выборов

Электоральная кампания – важнейший период в жизни любого государства, а еще серьезный экзамен для власти и общества. Чуть более месяца остается до президентских выборов в Беларуси. Накануне на заседании ЦИК зарегистрированы пять кандидатов в Президенты на предстоящих выборах. В первый день нового года они включатся в агитационную работу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В электоральный период уровень политической культуры следует повышать. В этом уверен начальник Центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте. Анализируя роль молодежи в электоральной кампании, Андрей Беляков предложил использовать абсолютно новые методики, игровые и образовательные в том числе. Борьба за правду в век информационных технологий все чаще разворачивается в виртуальном пространстве. Здесь же при грамотном и профессиональном подходе можно организовать эффективную площадку для повышения электоральной грамотности у молодежи.