Всё, что нужно знать о выборах. Белорусы голосуют за депутатов на ЕДГ

Те, у кого нет возможности проголосовать в основной день – 25 февраля, могут посетить участок во время досрочного голосования с 12:00 до 19:00 по субботу, 24 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем в Беларуси официального подтверждения причины решения сделать свой выбор заранее не требуется. Напомним, что до воскресенья необходимо обратиться в участковые комиссии, и в том случае, если регистрация и место фактического проживания не совпадают, предоставить документы. Для тех, кто только подключается к избирательному процессу, электоральный гид в проекте «Понятно про выборы». Уже в это воскресенье состоится единый день голосования. Совсем немного времени остается у кандидатов на презентацию предвыборных программ. 25 февраля – «день тишины». Вот-вот завершится досрочное голосование. Для тех, кто только подключается к избирательной кампании, расскажем о ее основных этапах. Чтобы избирателю было проще ориентироваться, составим электоральный глоссарий.

Начнем с основного понятия этой избирательной кампании, оно только вошло в наш обиход – единый день голосования. Выборы депутатов всех уровней проходят одновременно в последнее воскресенье февраля. Соответствующей нормой дополнена статья 67 Конституции.

Елена Григорович, начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Многие нас сравнивают с Российской Федерацией. У них уже давно проводится единый день голосования. Но у них это немножко другое. У них просто один раз в году проводятся выборы в исполнительные органы власти. У нас совмещены два вида выборов. Мы просто в один день выберем весь депутатский корпус. Палата представителей Национального собрания – это представительный орган. 110 депутатов. Избранные кандидаты будут представлять нас с вами в парламенте. Они работают в комиссиях, округах, проводят встречи с избирателями. Скажем, житель города обращается к депутатам с проблемой. Но чтобы найти ее решение, необходимо совершенствовать юридическую норму. Как? Изучить вопрос, собрать мнения, предложить решения. Обсуждение инициатив проходит в комиссиях. Палата представителей – это законодатели: именно здесь рассматривают затем и принимают нормативные документы. Совершенствуют законы.

Местные Советы депутатов. В поселковые, районные, областные Советы выбираем 12,5 тысячи человек. После основного места работы они участвуют в сессиях, принимают бюджет. Работа депутатов для многих может и незаметна. Но от них зависит развитие наших населенных пунктов. К примеру, именно депутат расскажет местным властям, чего хотят жители поселка, района, области. Например, объяснит, что люди хотят в первую очередь отремонтировать не дорогу, а детсад. Минимум раз в месяц депутат должен встречаться с избирателями, выслушивать жалобы, просьбы, проблемы и реагировать на них. При этом депутату местного Совета зарплата не полагается. Они занимаются вопросами избирателей в свободное от основной работы или учебы время.

Александр Шатько, общественный деятель:

Прийти и сказать – у меня стекло в подъезде разбито или протекла труба. Для этого есть коммунальные службы, которые у нас хорошо работают и обязаны это дело устранить. Если они не работают, здесь, конечно, работа депутата, местных органов власти, которые помогут, подставят плечо, а может быть и подтолкнут, иногда «дадут подзатыльник» тем или иным службам за отсутствие внимания. Ну а депутаты парламента – это, наверное, тот высокий уровень депутатов, которые обязаны прежде всего работать с категорией руководителей предприятий, организаций, для того чтобы разбираться в законодательной ситуации и решать ее более успешно, более эффективно. Участки для голосования. По традиции большинство из них разместились в учреждениях образования. Здесь оборудованы информационные стенды, где можно непосредственно ознакомиться с биографиями и программами кандидатов в депутаты. Предусмотрено голосование на дому лиц с ограниченными возможностями и тех, кто по определенным причинам в силу возраста или здоровья не может лично прийти на участок. В таком случае комиссия посетит избирателя по адресу проживания: предварительно необходимо оставить заявку.

Что касается голосования за рубежом, напоминаем, Беларусь отказалась от этой практики. Но граждане, проживающие за границей, могут сделать свой выбор в Минске. Елена Григорович:

248-й участок будет работать как в единый день голосования – 25 февраля 2024 года, так и в дни досрочного голосования. От города к глубинке избиратели получают разное количество бюллетеней. В сельской местности – максимум четыре. Испорченный бланк можно поменять лишь один раз. Установлен запрет на вынос выданного бюллетеня за пределы помещения для голосования, а также фото- и видеосъемка заполненного документа. Тайна волеизъявления на выборах закреплена Конституцией.

Андрей Беляков, начальник Центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте Республики Беларуси:

Эти меры направлены на обеспечение безопасности. Ведь в Конституции прописано, что голосование является тайным. Но давайте вспомним примеры, когда все тайное становилось явным еще до подсчета голосов, то есть публиковались бюллетени в соцсетях. Это говорит о нарушении тайны голосования. В этой связи в Республике Беларусь были введены изменения, приняты новации, которые касаются в том числе запрета фото заполненных бюллетеней. Кстати, такая же норма существует в законодательстве Германии. А многие страны уже давно пошли дальше. Они вообще запретили фотографировать на избирательных участках. В Польше, Таиланде, Индии вообще вы не имеете права фотографировать. В США вас не пустят на участок с телефоном. Кубраков: все избирательные участки взяты под контроль. Мы готовы ответить на все угрозы – подробности.

Сергей Лебедев, глава Миссии наблюдателей от СНГ:

Более 100 наблюдений со времени принятия Конвенции о стандартах демократических выборов на пространстве СНГ. В 2002 году эта Конвенция была принята в Кишиневе. Это был продуманный шаг, очень важный для СНГ, потому что на Западе предостаточно различных миссий и организаций, которые стремятся наблюдать за выборами, осуществляют наблюдение. Но мы к тому времени, к 2002 году, пришли к выводу, что не всегда результаты этих наблюдений объективные. Особенно на пространстве СНГ. Поэтому было принято такое решение. Почему именно они должны давать оценки нашим выборам? Нам нужно иметь свой орган, который бы осуществлял наблюдение и давал бы, на наш взгляд, объективные оценки того, что происходит в ходе выборов, в ходе подготовки к выборам и так далее. Молодые избиратели, впервые принимающие участие в голосовании, получают подарочное издание Конституции. Это лимитированная серия. Всего 180 тысяч экземпляров форматом А6 специально подготовлены к ЕДГ. Конечно, по традиции учреждения, в которых расположены избирательные участки, организуют концертную программу, будет работать и праздничная торговля.