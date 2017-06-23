Распашонки-вышиванки подарили мамам в роддоме в Минске

Новости Беларуси. Самые маленькие жители столицы 23 июня получили первые в своей жизни подарки. Молодым мамам и тем, кто планирует вскоре ими стать, вручили распашонки с национальным орнаментом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии Дня молодежи звучали и поздравления от школьников и студентов.

Татьяна Жихарь, пациент УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е. В. Клумова: Родила 21 числа рано на рассвете мальчика. Долгожданный малыш. Уже второй. Подарок неожиданный. Очень приятно, спасибо большое! Очень надеюсь, что это будет оберегом ребеночку на всю жизнь.

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Когда рождается ребенок, на небе появляется звезда. Нам бы очень хотелось, чтобы всегда над Беларусью было очень-очень много звезд.

Эту акцию приурочили ко «Дню вышиванки». Сам праздник с размахом пройдет 2 июля. Такая одежда, несомненно, визитная карточка белорусов и своеобразный символ-оберег.