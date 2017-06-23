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Распашонки-вышиванки подарили мамам в роддоме в Минске

23 июня 2017 15:30
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Новости Беларуси. Самые маленькие жители столицы 23 июня получили первые в своей жизни подарки. Молодым мамам и тем, кто планирует вскоре ими стать, вручили распашонки с национальным орнаментом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии Дня молодежи звучали и поздравления от школьников и студентов.

Распашонки-вышиванки подарили мамам в роддоме в Минске-1

Татьяна Жихарь, пациент УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е. В. Клумова:
Родила 21 числа рано на рассвете мальчика. Долгожданный малыш. Уже второй. Подарок неожиданный. Очень приятно, спасибо большое! Очень надеюсь, что это будет оберегом ребеночку на всю жизнь.

Распашонки-вышиванки подарили мамам в роддоме в Минске-4

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:
Когда рождается ребенок, на небе появляется звезда. Нам бы очень хотелось, чтобы всегда над Беларусью было очень-очень много звезд.

Эту акцию приурочили ко «Дню вышиванки». Сам праздник с размахом пройдет 2 июля. Такая одежда, несомненно, визитная карточка белорусов и своеобразный символ-оберег. 

# общество # Фотофакт # Андрей Беляков # День Независимости

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