Предвыборная агитация. Как узнать о тех, кто будет представлять нас в парламенте и местных Советах?

В Беларуси сформировано 5 411 участковых избирательных комиссий. Им исполкомы и местные администрации начинают передавать списки граждан, сформированные на основе данных Регистра населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комиссиям предстоит уточнить сведения, а затем подготовить приглашения на выборы и направить их избирателям. ЦИК уже аккредитовал больше 4 400 национальных наблюдателей и свыше 70-ти международных. Они приступили к работе. Посещают окружные избирательные комиссии, где идет проверка документов и регистрация кандидатов в депутаты. Уже 31 января начнется предвыборная агитация. Где и как можно узнать о тех, кто намерен представлять нас в парламенте и местных Советах – проект «Понятно про выборы».

Избирательная кампания – 2024. Завершается ее очередной этап – регистрация кандидатов в депутаты. Сложный и скрупулезный процесс: проверяют данные на предмет соответствия требованиям Избирательного кодекса. Дальше предвыборная агитация. Где и как о себе расскажут уже кандидаты на депутатский портфель? Это «Понятно про выборы». Говорим открыто и гласно. То, о чем вы хотели узнать, обсудим. 25 февраля впервые в истории Беларуси пройдет единый день голосования. Очевидно, объединение двух избирательных кампаний в одну – это прежде всего об экономии бюджетных средств, которые можно направить на другие проекты, необходимые для страны.

Александр Шатько, общественный деятель:

Государство заботится в том числе о финансах. Единый день голосования – это не просто воткнуть, как некоторые говорят, всех в кучу, чтобы не успели разобраться. Нет, это экономия средств достаточно огромная.

Андрей Беляков, начальник центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Это также мировая практика, многие страны идут по этому пути, объединяя несколько электоральных кампаний в одну, тем самым экономя, с одной стороны, деньги; а с другой стороны, в том числе создавая определенную популярность тем или иным кампаниям. Поскольку не секрет, что, предположим, у нас выборы в парламент – более информационно интересная кампания, чем выборы в местные Советы. Объединив две кампании, мы тем самым подтягиваем наших кандидатов в депутаты местных Советов до уровня парламента. То есть это своего рода еще и обучение людей. 31 января стартует предвыборная агитация. Заканчивается она в полночь в субботу перед днем основного голосования. Непосредственно 25 февраля агитация запрещена. Времени вполне достаточно для всестороннего обсуждения предвыборных программ кандидатов, их деловых и личных качеств на собраниях, в СМИ, встречах с избирателями. Почти месяц у претендентов на депутатский портфель для презентации себя.

Итак, листовки. Они содержат сведения о человеке, его портрет, пункты избирательной программы. Печатать их, конечно, стоит не на принтере дома, а в типографиях. Подготовка агитационных материалов идет за счет средств собственного избирательного фонда каждого кандидата.

Андрей Лазуткин, политолог:

Фонд избирательный – там размер примерно 1 000 базовых величин. Листовка, которую вы печатаете, должна быть отпечатана в Беларуси, на белорусской типографии, там должны быть установочные данные: когда тираж печатался, для кого – фамилия, имя, отчество. По безналу вы оплачиваете такой заказ. Вам дают тираж, и вы после этого его распространяете. Кроме того, один экземпляр предоставляется в комиссию вашу окружную. Это гарантия того, что деньги, на которые это все финансируется, у вас есть, это ваши личные средства, а не то, что вы из-за рубежа получили. Закон дает гарантии на формы реализации агитационной деятельности. Собрания, пикеты, митинги в уведомительном порядке, встречи с избирателями в помещениях, определяемых исполкомами. Бесплатно кандидаты в депутаты Палаты представителей смогут разместить свои предвыборные программы в печатных СМИ, выступить по телевидению, радио, принять участие в теледебатах. Кандидаты в депутаты Советов областного и базового уровней могут публиковать свои программы на интернет-сайтах местных исполкомов. Запрещена агитация за бойкот выборов, оскорбление других кандидатов, призывы к нарушению Конституции или к сепаратизму. Иностранные граждане и лица без гражданства не вправе принимать участие в агитации. Предвыборная агитация – это важный этап электоральной кампании в любой стране. Другой вопрос, когда этот процесс превращается в политическое шоу, где соблюдение демократических стандартов, прозрачности голосования уступает место скандальным стратегиям, битве капиталов.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Агитация бывает разная. На Западе, допустим, она напоминает шоу, потому что только шоу может привлечь внимание западного избирателя, обывателя. Они живут в атмосфере шоу. Выборы идут – шоу, дебаты – шоу и так далее, то есть у них все идет через развлечения. Таким образом там отвлекают от насущных вопросов и проблем. Там выбирают не правильную политику, выбирают не правильного лидера, а выбирают, кто интереснее, ярче, харизматичнее. Аргентина – кто победил? По сути дела, странный человек, у него какие-то наклонности фрика. У него заявления: откажусь от этого, откажусь от национальной валюты, пойдем туда, не пойдем сюда. Агитация – это инструмент. Если, допустим, надо покрасить фасад, берут кисточки, но не берут кувалду, чтобы ломать стены.

Николай Бузин, доктор военных наук:

Самый яркий пример – это США. Что это такое? Это шоу, это вброс всевозможной грязной информации, это игра на публику, это обещания всего, чего угодно. Мы не занимаемся шоу, мы развиваем нашу страну, развиваем нашу экономику. Мы создали и развиваем социально ориентированное государство. Обещать и не выполнять – это не наш принцип. Подготовка к проведению голосования не сбавляет темпы. В учреждениях уже оборудованы информационные стенды. Образовано 5 411 участков для голосования. Наибольшее число сформировано в Гомельской области и столичном регионе. Уже готовят помещения, где будут располагаться участки. В Минске участковые комиссии в единый день голосования разместятся более чем в 400 зданиях.

За рубежом голосование организовано не будет. Во-первых, это не противоречит международной практике. Порядка 50 государств при проведении выборов сегодня не создают участки за пределами. Все желающие могут приехать во время выборов в страну, гражданином которой являются, и проголосовать. Во-вторых, такое решение достаточно взвешенное. Говоря о голосовании за рубежом, необходимо учитывать условия безопасности граждан и работников дипмиссий. Андрей Беляков:

Здесь, на территории Республики Беларусь, мы гарантируем всем безопасность. Мы проводим ряд мер для того, чтобы наши граждане пришли на выборы, проголосовали, при этом не испытывали какого-то давления либо опасения за свою жизнь. Чего нельзя гарантировать в ряде государств мира. И сегодня не просто обеспечение безопасности – по сути, мы говорим об электоральной безопасности как о части обеспечения суверенитета государства. И в этой части мы отвечаем за то, что происходит на территории Республики Беларусь. Готовы ли нести многие государства мира такую же ответственность за наших граждан? Я не уверен.

В Минске будет участок, где наши граждане, постоянно проживающие за границей, смогут проголосовать за депутата Палаты представителей. В местные Советы выбирают только те избиратели, которые непосредственно проживают на данной территории.