БРСМ заложил молодёжную аллею в Заславле

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Это будет красивое место, куда будет приходить молодежь уже повзрослевшая с детьми и рассказывать, что они в свое время своими силами закладывали этот парк. Это очень символично, правильно. Такая хорошая традиция в Беларуси.