Выборы-2024 в Беларуси. Как устроен единый день голосования и что изменилось? Выяснили

А сейчас о политике. Мы движемся навстречу крупным электоральным кампаниям. 25 февраля 2024 года в Беларуси впервые пройдет единый день голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В последнее воскресенье зимы будут одновременно избираться депутаты Палаты представителей Национального собрания и местных советов депутатов. На неделе некоторыми особенностями этой избирательной кампании поделился глава Центризбиркома. Вот самое основное. В этот раз прибыло в рядах голосующих. Правом избирать и избираться наделены и те, кто находится под стражей, но приговор по делу еще не вынесен.

Специалисты обратили внимание и на то, что у голосующих будет разное количество бюллетеней. В Минске – два, так как столичные жители выбирают депутатов Палаты представителей и Минского городского совета депутатов. В областных центрах – еще плюс один. В списках появятся претенденты в областной совет. А избиратели в сельской местности получат четыре бюллетеня. Кроме всего прочего, они будут решать, кто представит их интересы еще в сельском или поселковом совете. Кроме того, в этот раз исключено голосование за рубежом. Участки будут работать только в Беларуси. Чтобы проголосовать, придется приехать на родину. Согласитесь, хороший и весомый повод наведаться домой. И избирательным правом наделят тех, для кого Беларусь стала буквально вторым домом. Депутатов местных советов вправе выбирать не только белорусы, но и граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в нашей стране. Они должны предъявить вид на жительство.

Это далеко не полный список изменений. Есть еще технические нюансы, о которых важно знать. Но основная цель всех этих нововведений – обеспечить спокойные и безопасные выборы, без провокаций, вбросов и лишней паники. Даже дата – 25 февраля – выбрана неслучайно. Дачный сезон будет глубоко покрыт снегом. Учебный год в разгаре. Так что по минимум отвлекающих моментов. Ведь от результатов этих выборов во многом зависит дальнейшая судьба нашей страны. Мало того, что депутаты решают проблемы на местах и обязаны быть в постоянном контакте с людьми, не стоит забывать, что в этом году народные избранники войдут и в состав ВНС, за которым будет последнее слово в вопросах национального масштаба. Наш политобозреватель Виктория Ходосок подробнее о подготовке к электоральным кампаниям – 2024.

Беларусь. 1996 год. Это то сложное время, когда наша страна не вышла толком из кризиса начала 1990-х, но вдобавок столкнулась еще и с политическим. Результатом выхода из данной ситуации стало создание нынешней вертикали власти – по Конституции 1996-го, которую приняли всенародно на референдуме. А за месяц до это решение поддержали делегаты первого ВНС.

Андрей Лазуткин, политолог:

Американцы считали, что какая разница, если у вас слабая такая республика, то неважно, кто там президент с такими очень маленькими полномочиями. Главное – нет единства в парламенте. Кто бы ни был избран, он не сможет под себя создать вот эту вертикаль. Но все оказалось наоборот.

После референдума 1996-го в Беларуси создается двухпалатный парламент. В первой Палате представителей работу начинают 110 депутатов (это аж в три раза меньше состава Верховного Совета). По сути дела, первому созыву Национального собрания фактически с нуля пришлось создавать то государство, в котором мы сегодня живем. За время работы им принята большая часть существующих кодексов. Еще более глобальные вопросы (с учетом времени) придется решать уже новому пулу депутатов. Беларусь на пороге важной электоральной кампании. Впервые в конце февраля следующего года в единый день голосования мы сразу выберем депутатов всех уровней. В Палату представителей – 110 парламентариев, в местные советы – порядка 13 тысяч. Гражданин, относись к выборам с умом! Опросили белорусов, как они будут голосовать за депутатов.

Елена Кунцевич, первый заместитель начальника главного управления организационно-кадровой работы Минского облисполкома, член Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Это позволит сэкономить существенные финансовые средства, рационально использовать трудовые ресурсы. Кроме того, это позволит нам уйти от почти ежегодного пребывания в избирательных кампаниях.

Еще одно новшество этого большого выборного марафона: мы не будем создавать участки для голосования за рубежом. Новость легко бы могла обрасти домыслами, но есть весомый аргумент: согласно статистике в президентских выборах 2020-го, свой голос за рубежом отдали чуть больше 21 тысячи избирателей – 0,3 %. Не ущемляет права граждан – глава ЦИК прокомментировал отсутствие избирательных участков за границей. Вообще говоря, не создавать участки для голосования за рубежом – мировая практика. Ее применяют в Армении, Греции, Турции, Черногории. Кстати, в некоторых странах за «прогул» выборов могут и вовсе оштрафовать, а где-то даже и арестовать. В Беларуси к процессу абсолютно демократичный подход. Но ряд моментов в этот раз вынуждены пересмотреть. Так, в предстоящую кампанию будут выдавать взамен испорченного бюллетеня всего один дополнительный и фотографировать заполненный лист строго запрещено.