«Атаки на избирательную кампанию». Какие методы использует Запад, чтобы помешать выборам в Беларуси?

25 февраля впервые в истории Беларуси пройдет единый день голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало самому яркому и важнейшему этапу предвыборной кампании положено. Кандидаты в депутаты начали знакомить избирателей со своими программами. Все идет в соответствии с утвержденным графиком. Главное – опираться на официальные данные, утверждают эксперты. Ведь создатели информационных вбросов то и дело пытаются подбросить очередной фейк. Грязные методы Запада хорошо известны. Откуда строчат лжеинформацию? Кто и как разрабатывает политтехнологии? Избирательная кампания – 2024 ускоряет темп. Все идет в соответствии с календарем подготовки и проведения ЕДГ. Позади уже выдвижение кандидатов в депутаты, регистрация. С 31 января началась предвыборная агитация, и продлится она почти месяц. Время больше узнать о тех, кто претендует на депутатский портфель. Это «Понятно про выборы». Говорим открыто и гласно о том, что вы хотели узнать.

К этой избирательной кампании готовились. Законодательные нововведения обсуждали в ходе диалоговых площадок. Учли опыт предыдущих кампаний. Все, чтобы максимально комфортно было и избирателям, и тем, кто баллотируется. Выборы – это непростой период для любого государства. И, к сожалению, именно этот момент могут использовать для дестабилизации обстановки.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Сегодня уже атаки начинаются на избирательную кампанию. По сути дела, через различные вбросы идет информационное давление, пытаются закидывать нарративы, вплоть до того, что даже гречки не хватает. Пытаются расшатать какие-то моменты на психологических уровнях и зародить какие-то сомнения, которые направлены на разобщение, разделение. И этот нарратив подталкивается особенно киевскими, литовскими и варшавскими аналитиками и информационными ресурсами. Поэтому на этих выборах нужно быть готовыми к тому, что будут стараться их дестабилизировать. Как правило, иностранные спецслужбы используют этот период для раскачки общества. Чтобы государственный переворот выглядел законным и даже получал внешнее признание, с 1980-х годов разрабатываются методы так называемых цветных революций. Полигоном для таких технологий стала социалистическая Польша времен «Солидарности». Затем методы сопротивления начали применять в других странах соцлагеря и в постсоветских республиках. Где-то цветные революции проходили бескровно (тогда их называли «бархатными»), а где-то являлись составной частью военной интервенции, как это было в Югославии.

Однако смена власти необязательно происходит через цветные революции. Если внешние центры имеют влияние на законодательный орган страны (через иностранных советников, либо через купленные фракции депутатов или миссию ОБСЕ), они устанавливают такие правила игры, при которых нежелательный для Запада кандидат просто не может победить. Большая часть таких условно законных приемов родом из США – например, нарезка избирательных округов. Территорию группируют так, чтобы раздробить электорат противника. Улицы и районы объединяют так, чтобы в малой их части оппонент побеждал почти с 100%-ным результатом, а в остальной части округов проводят «своих» депутатов с небольшим, но уверенным перевесом. Схема отлично работает там, где соревнуются две крупные партии – например, на последних выборах в Польше. Там «Право и справедливость» создала много мелких округов в сельской местности (где их поддерживали крестьяне), а городские округа, наоборот, укрупнили (там в основном голосовали за Туска). В результате «Право и справедливость» получило перевес по округам, хотя для победы его не хватило.

Еще один прием – это подкуп избирателей. Самые яркие формы он принял в Украине, где под разным предлогом раздавали гречку, сахар, рис, лекарства. Там самым активным слоем избирателей стали пенсионеры. Помните митинги под Радой? Митинги из бабушек, которые отрабатывали небольшие деньги, около 200 гривен за 2 часа, то есть 7 долларов по курсу. В Киеве существовал рынок платных активистов, которые предлагали свои услуги – пенсионеры стоили дешевле; студенты, фанаты – чуть дороже. Схема мобилизации выглядела так: есть тысячник, у него есть сотники, у каждого сотника – десятники. На каждой ступеньке этой пирамиды кусочек выделенных средств присваивался организаторами, а до участников протестов в итоге доходили копейки либо вообще ничего.

Андрей Лазуткин, политолог:

В Украине действовало примерно 300 политпартий. Как такое может быть? Это партии с платными активистами. То есть под каждые выборы создается линейка контор, которые просто по подряду набирают себе людей, которые за них агитируют. Рынок активистов был очень большой, особенно в столице. Там под каждый митинг, под конкретную акцию, чтобы конкретного депутата либо опорочить, либо устроить ганьбу, вот они нанимали людей либо за поддержку, либо на какой-то негатив. Еще один ресурс, который используют в своих целях западные политтехнологи, – это иностранные округа. В странах, где большая трудовая миграция, – в Молдове, Армении, республиках Средней Азии доля трудоспособного населения за границей очень велика. Если эти люди работают в ЕС, ими несложно манипулировать: они настроены прозападно и будут голосовать за такого же прозападного кандидата. По такому принципу в Молдове выбрали Майу Санду. Она победила по заграничным округам в ЕС, которые объединили примерно 20 % избирателей. В Молдове этого было достаточно для победы, потому что внутри страны явка очень низкая. Александр Тищенко:

Западные технологии предвыборные – это технологии грязи. Второй момент – этих кандидатов они готовят для себя и других стран. Санду прошла очень длительную обкатку в американских ресурсах, институтах и так далее, поэтому, придя в молдавскую политику, она стала занимать не экономический формат, а политический, внешнеполитический. Она стала занимать позицию антироссийскую, проевропейскую, проевросоюзовскую, прозападную.

Больше 60 стран не практикуют организацию голосования за рубежом. В Европе, к примеру, это Греция, Мальта, Черногория, Сан-Марино. Беларусь тоже формировать избирательные округа за пределами страны не будет. Такое решение взвешенное и принято в силу обеспечения безопасности. Но у граждан нашей страны, желающих принять участие в электоральной кампании, есть возможность приехать в Минск и проголосовать досрочно либо в день выборов за депутата Палаты представителей. В местные Советы выбирают только те избиратели, которые непосредственно проживают на соответствующей территории.

Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

За охрану правопорядка в другом государстве уже будет отвечать непосредственно то государство, в котором наше посольство находится. Не всегда так просто сделать, поскольку нагрузка во время выборов на иностранную полицию растет. И в целом международная обстановка неспокойная, нужно тоже это учитывать, поскольку сегодня на первом месте безопасность и граждан, и организаторов выборов. Беларусь выбирает свой курс и прежде всего свои национальные интересы. Это четко просматривается и в новациях Избирательного кодекса. Да, исключили любое влияние извне: иностранное финансирование агитационной кампании кандидатов запрещено, сам кандидат не может быть гражданином или подданным другой страны, иметь иные документы иностранного государства, дающие право на льготы. Но это взвешенные решения, продиктованные собственным опытом и желанием самостоятельно решать свою судьбу.