Каждый год ходим, каждый год интересно: впечатления минчан и гостей города от парада

Новости Беларуси. Наша республика 3 июля отмечает главный праздник белорусской государственности. Этот день – символ национальной гордости, дань героизму и стойкости защитников Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно поэтому он отмечается в годовщину освобождения Минска от фашистских захватчиков в июле 1944 года. За этот небольшой для истории срок наша страна состоялась как независимое государство, которое проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, выступая 3 июля на параде в честь Дня Независимости. Всего участие в торжествах у стелы «Минск – город-герой» приняли почти 250 тысяч человек. Но главными гостями праздника стали, конечно же, ветераны. В их адрес от главы государства прозвучали особые слова благодарности.

Зрители:

Мы очень рады, что собрались сегодня на параде, чтобы отметить этот праздник. Стараемся, во всяком случае, каждый год попасть на парад. С ребенком. Это радость для нас всех. Мы все с гордостью чтим этот праздник. Для фронтовиков все послевоенные поколения как дети. Видеть их счастливыми – для них то же счастье. Евгений Игнатьевич и в 90 лет День Независимости встречает со страной на городских улицах. Он попал на фронт шестнадцателетним. В 1944 военные дороги и операция «Багратион» привели его в Беларусь.

Евгений Зайцев, ветеран Великой Отечественной войны:

Там где нужны были прорывы, командование туда отправляло воинские части. Участвовал в освобождении Беларуси, и дошли со своей воинской частью почти до Эльбы. С каждым годом все меньше фронтовиков, и все пронзительней память о подвиге, который они совершили. Моряку северного флота Алексею Карповичу уже 91. Вернувшись с фронта, он строителем восстанавливал разрушенный Минск. Независимость страны – это тоже большая стройка, только работа здесь не останавливается никогда.

Алексей Ковальчук, ветеран Великой Отечественной войны:

Воевал с немцами вместе с англичанами и американцами. Побывал на Атлантике до Арктики. За четверть века новейшей истории Беларусь тоже преодолела немало трудностей и лишений. Она стала достойной преемницей страны, победившей коричневую чуму XX века – фашизм. В XXI веке Беларусь – это страна, которую стратегическим партнером считают огромные Россия и Китай. Парадные кабриолеты на площади – эксклюзивный подарок из Пекина. Эксклюзивность нашей страны в том, что именно здесь сегодня ищут мирные пути урегулирования военных кризисов. Худой мир лучше любой войны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы горды тем, что Беларусь состоялась как независимое государство, которое проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Наш неизменный принцип: равенство всех стран и их невмешательство во внутренние дела друг друга. Мы выступаем за решение любых международных конфликтов исключительно за столом переговоров. К сожалению, другие страны не пожелали последовать этому примеру. К чему это привело? Идет нарастание глобальной нестабильности. Международная безопасность разрушена. На путь милитаризации вступили страны Европы. Соединенные Штаты Америки развертывают здесь, у наших границ, систему противоракетной обороны и совершенствуют свой ядерный потенциал. Наш ответ – современная белорусская армия. Она постоянно модернизируется, мобильна, обучена и вооружена. Важно отметить, что весомый вклад в повышение боеготовности Беларуси вносит отечественный оборонно-промышленный комплекс. В стране успешно развивается собственное ракетостроение. Можно назвать более 100 образцов белорусских изделий военного назначения, представляющих собой принципиально новую инновационную продукцию. Боевой арсенал, которым мы обладаем, сегодня будет показан во время парадного марша. Каждый сможет убедиться: у нас есть все необходимое, чтобы дать отпор любому агрессору. 73 года освобождения Беларуси – это много. Но у таких дат и срока давности не бывает. Пожалуй, нет у нас ни одной семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная. Здесь погиб каждый третий. Еще и поэтому Победа, Независимость касаются каждого. Встретиться 3 июля у стелы «Минск – город-герой» – хороший повод вспомнить и все: и лишения, и достижения. И подумать, что ждет впереди.

Евгений Горин, СТВ:

Традиционно парад открывает новое поколение – юные барабанщики суворовского военного училища. За 60 лет белорусская альма-матер офицеров дала путевку в жизнь около 13 тысячам юношей (больше фото парада здесь). В 2017 году впервые на марше созданные сравнительно недавно территориальные войска. Они как никто другой подчеркивают подлинный народный характер белорусской армии. Относительно молодой род войск и силы специальных операций – одни из основных элементов стратегического сдерживания. Солдаты на учениях высаживались даже в районе Северного полюса.

Право открыть ход моторизированной колонны предоставили легендарному танку второй мировой Т-34. В остальном – только современная техника. И танки, поражающие цель хоть на расстоянии 4 километра, и «Полонезы», чья дальность огня вдвое большая, чем у российского «Смерча». Чуть ли не каждый год белорусский ВПК выпускает новинки. Броневик-амфибия «Кайман», разведывательно-дозорная машина. Задачу создать такой поставил президент. Разработка с нуля заняла три года. Кстати, конструировала эту боевую машину женщина. Новинка МЗКТ – легкобронированный «Волат-В1», до Минска видели только на военной выставке в Париже. Под дном машины – усиленная противоминная защита. Колонна из колесной и гусеничной техники растянулась на три километра.

Горин Евгений:

Белорусская армия, как и экономика, постоянно модернизируется. Иногда шутят, что вот бы всем гражданским чиновникам такую же дисциплину и высокие результаты. Впервые на параде белорусские беспилотники «Беркут-2», «Гриф-1» и «Гриф-100». Кстати, в небе над стелой был настоящий воздушный парад. Боевые крылья и лопасти в 2017 году дополнили пилоты МЧС и ДОСААФ. Воздушные асы демонтировали настоящее мастерство: штурмовики летели боевой пирамидой, на скорости 500 километров в час и на расстоянии всего 25 метров друг от друга. В мирном небе Беларуси и крылатые машины из России. Их участие в празднике символично: вместе боролись за независимость в Великую Отечественную, вместе сегодня строим Союзное государство.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

У нас есть понимание, что да, мы независимое, суверенное государство. Но эту независимость мы очищаем еще больше, когда мы вместе. Потому что когда мы вместе, уже никто извне нас не сможет ни сломить, ни нагнуть. Поэтому очень важно, чтобы мы и дальше оставались вместе. Чтобы увидеть белорусский День Независимости, финн Кристиан Каримо преодолел тысячи километров. Иностранец впечатлен и военной мощью Беларуси, и картинами из мирной жизни страны.

Кристиан Каримо, бизнесмен (Финляндия):

Мне очень понравились широкие улицы, проспекты. Я вчера гулял по городу, провел в центре много времени и оценил архитектуру вашего города. Уже год в Минске я сотрудничаю с белорусской компанией в сфере IT-технологий. У вас очень хороший бизнес-климат. Впечатлил зрителей и плац-концерт белорусской сводной роты почетного караула. Виртуозное и синхронное на грани фантастики движение более сотни солдат, одновременно жонглирующих карабинами, которые весят по 4 килограмма. Как здесь не зааплодировать? Среди зрителей много высоких государственных чиновников, иностранных дипломатов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы понимаем, над чем работать. Мы знаем, где наши слабые места, где сильные места, как их лучше использовать. Возможность самим выбрать путь развития, самим принимать решения и их осуществлять, достигать результатов, успеха – это, по-моему, и есть независимость. Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Беларусь достигла главного – государство окрепло, стало самостоятельным, в полном смысле этого слова суверенным, имеющим право на свой голос в мире. Это главное достижение, и я с этим поздравляю белорусский народ.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Важно что сегодня здесь столько – посмотрите – людей. В городе Минске, на этом прекрасном параде, мы увидели все, что производится в нашей стране. А самое главное – что с нами наши ветераны, дорогие и любимые, которые позволили нам жить в такой прекрасной стране. На трибунах семьи. Заметно, что люди идут в город отметить День Независимости Беларуси целыми компаниями. Очень много молодых лиц. Посмотреть на парад войск Минского гарнизона пришли 250 тысяч зрителей. Евгений Горин:

Праздник у стелы «Минск город-герой» – это не только военный парад, но масштабное спортивно-молодежное шествие, а также моторизированная колонна из достижений белорусского автопрома. Беларусь мирная – это, прежде всего, экономически развитая страна и ставка на инновационные технологии. Нам удалось сохранить все лучшее, что осталось стране после развала советского союза. Модернизируя производства, мы выпускаем современную, востребованную на внешних рынках продукцию.

Во главе колонны – легковые автомобили совместного белорусско-китайского производства. Это абсолютно новое направление в отечественном машиностроении. В 2017 году построен новый завод с полным циклом производства. Его мощность – до 60 тысяч легковушек в год. Далее – сельскохозяйственные машины. Впереди новейшая флагманская разработка, под капотом которой 450 лошадиных сил. Это самый мощный трактор, который производит МТЗ. Наши тракторы и комбайны можно встретить не только на полях Беларуси. География поставок – практически весь мир. Более 60% продукции белорусского машиностроения продается за рубежом. На трибунах – множество восторженных глаз. Незнакомых людей объединяет гордость за героическое прошлое и успешное настоящее.

Андрей Беляков, первый секретарь центрального комитета ОО «БРСМ»:

День Независимости – это праздник гордости за свою страну, который объединяет абсолютно всех белорусов. Не только тех, которые проживают здесь, но и за пределами нашей страны. Поэтому и вышиванка, и наши традиции, история, культура – все это людей объединяет. Я очень рад, что у нас в Беларуси есть такой праздник.

Александр Чирко, воин-интернационалист:

Наша страна достигла больших результатов. Можно сказать, что мы успешное государство – все создано для людей, для народа. Поэтому есть, чем гордиться. Если даже сравнить (мои друзья, с кем я воевал раньше в Афганистане, живут в Казахстане, Киргизии, Украине), то они нам завидуют. Предприятия представили новинки производства – основу экспортного потенциала страны. И это лишь малая часть товаров, о которой можно с гордостью сказать «сделано в Беларуси». Например, пищевая промышленность: наши продукты с удовольствием покупают во многих странах мира.

Карьерный самосвал БелАЗ поражает размерами и мощью. Машина – самая большая в мире в своем классе, ее максимальная грузоподъемность 450 тонн. Что бы было понятно: Airbus A380 – крупнейший пассажирский самолет в мире – весит почти вполовину меньше. БелАЗ сегодня – это треть мирового рынка карьерной техники, его знают в более чем 70 странах мира. Еще одно белорусское «ноу-хау» – лесоперерабатывающая техника. С ней в лесное хозяйство пришли новейшие технологии, минимум человеческого труда на самых трудоемких этапах работы. Именно такие машины в 2016 году устраняли последствия разбушевавшейся в стране стихии. Зрители:

Техники столько новой – автомобили, машины, МАЗы. Я в большом восторге. Подготовка великолепная у военных, техника, были необычные платформы. Всегда что-то новое. Каждый год ходим, каждый год интересно.

Мне больше понравились белорусские разработки. Именно белорусские, которые новые. Гражданские машины, тракторы. У нас такого нету, у нас парады в Украине вообще редко когда проводятся. На нынешнем празднике многие достижения можно было увидеть впервые. Академия наук, например, представила беспилотный летательный аппарат и дирижабль. В колонне 28 выставочных экспозиций: от нефтехимической промышленности до мебели и продуктов. Все то, чем сегодня по праву может годиться Беларусь. Коронный номер сегодняшнего мирного шествия – тракторный балет. Организаторы его называют «Танцем маленьких тракторят». Это новое промышленное искусство. Чтобы тракторы выглядели грациозно и изящно, как и любым артистам, им нужны репетиции. Постановка номера занимает не менее месяца. Но праздник на изящном выступлении нарядных машин не закончился.