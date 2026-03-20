Новости по тегу #Анатолий Ничкасов

Акцент в строительстве сделают на использование инновационных и качественных материалов отечественного производства.
Развитие строительной отрасли – одно из приоритетных направлений на текущую пятилетку.
Одной из ключевых сфер сотрудничества является строительство. Благодаря помощи китайских партнеров в Беларуси возвели ряд предприятий и объектов, в том числе бассейн международного класса.
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