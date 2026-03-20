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Новости по тегу #Анатолий Ничкасов

К 2030 году в Беларуси возведут 29 млн кв. м. жилья
20 марта 2026 13:46

К 2030 году в Беларуси возведут 29 млн кв. м. жилья

Сильные регионы – приоритет Беларуси: о чем говорили в Единый день информирования
19 марта 2026 16:54

Сильные регионы – приоритет Беларуси: о чем говорили в Единый день информирования

Беларусь и Китай пополнили совместные проекты ещё тремя документами
21 декабря 2024 17:03

Беларусь и Китай пополнили совместные проекты ещё тремя документами

Председатель Союза строителей Беларуси: Россия реализует грандиозные проекты, и мы активно включаемся в эту работу
13 сентября 2022 14:18

Председатель Союза строителей Беларуси: Россия реализует грандиозные проекты, и мы активно включаемся в эту работу

Белорусско-казахстанский бизнес-форум с контрактами на 75 млн долларов и открытие нового посольства Беларуси. Репортаж СТВ
24 октября 2019 20:34

Белорусско-казахстанский бизнес-форум с контрактами на 75 млн долларов и открытие нового посольства Беларуси. Репортаж СТВ

Казахстан может приобрести пакет акций «Гомсельмаша»
27 ноября 2018 06:52

Казахстан может приобрести пакет акций «Гомсельмаша»

Выставка «ЭКСПО-2017» и саммит ШОС: главные итоги дней большой политики в Астане
11 июня 2017 20:00

Выставка «ЭКСПО-2017» и саммит ШОС: главные итоги дней большой политики в Астане

Встреча с Нурсултаном Назарбаевым, саммит ШОС, «ЭКСПО-2017»: как прошел визит Александра Лукашенко в Астану
10 июня 2017 18:00

Встреча с Нурсултаном Назарбаевым, саммит ШОС, «ЭКСПО-2017»: как прошел визит Александра Лукашенко в Астану

Александр Лукашенко 8-9 июня совершит рабочий визит в Казахстан
07 июня 2017 13:58

Александр Лукашенко 8-9 июня совершит рабочий визит в Казахстан

Внутренние барьеры и внешний потенциал ЕАЭС: как президенты в Астане сверили часы евразийской интеграции
05 июня 2016 17:44

Внутренние барьеры и внешний потенциал ЕАЭС: как президенты в Астане сверили часы евразийской интеграции

Высший Евразийский экономический совет: Александр Лукашенко выступил с реалистичным докладом на саммите в Астане
04 июня 2016 17:17

Высший Евразийский экономический совет: Александр Лукашенко выступил с реалистичным докладом на саммите в Астане

Беларусь и Казахстан разработают «дорожную карту» сотрудничества на 10 лет – итоги встречи президентов в Астане
30 мая 2016 16:17

Беларусь и Казахстан разработают «дорожную карту» сотрудничества на 10 лет – итоги встречи президентов в Астане