Белорусско-казахстанский бизнес-форум с контрактами на 75 млн долларов и открытие нового посольства Беларуси. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В аэропорту Нур-Султана белорусского лидера встречал лично президент Казахстана. Такой прием подчеркивает стратегические отношения двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казахстан – один из ключевых партнеров Беларуси и в двухсторонних отношениях, и в Евразийском союзе. О разных масштабах нашего диалога, очевидно, пойдет речь в рамках двухдневного официального визита Александра Лукашенко. Переговоры лидеров намечены на 25 октября. Ну а почву для дискуссии на высшем уровне подготовят бизнесмены. О других нюансах визита расскажет корреспондент Виктория Ходосок.

Белорусский борт № 1 приземлился в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» ближе к обеду по минскому времени. Это первый официальный визит главы государства в Казахстан после избрания здесь нового лидера страны. И именно он лично встретил Александра Лукашенко у трапа самолета. Это особый знак дружеского расположения. В Казахстан с официальным визитом прибыл Александр Лукашенко: его лично встречал Касым-Жомарт Токаев Из аэропорта президентский кортеж направился сразу к площади Защитников Отечества, где Александр Лукашенко принял участие в церемонии возложения венка к монументу.

Ведь общая память и общие страницы прошлого – это то, что нельзя стереть годами и запятнать политикой. Бронзовая стела, у ее подножья – Вечный огонь, а в центре – фигура женщины. Образ Родины-матери, призывающей всех к согласию и единству.

Сегодня мы создаем новую историю, строя мосты взаимных интересов в торгово-экономическом сотрудничестве. Утро в деловых кругах Нур-Султана началось с чашечки кофе и оживленных дискуссий. В кулуарах белорусско-казахстанского бизнес-форума обсуждают исключительно будущие контракты и новые направления сотрудничества.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Надо понимать, что наши экономики комплементарны друг другу, мы дополняем друг друга. Казахстан имеет свои государственные программы, такие как «Цифровой Казахстан», как развитие промышленности или индустриализация своеобразная. В этом смысле мы сохранили свой огромный промышленный потенциал в стране. Но речь не может идти исключительно о торговле. Мы должны создавать совместные производства, развивать и укреплять локализацию, готовить кадры, обслуживание. И самое главное – с Казахстаном мы можем работать на рынки в том числе ближайших стран.

Шаг за шагом мы идем к поставленной цели – товарообороту в миллиард долларов. Такую задачу два года назад поставил Президент. Сегодня товарооборот порядка 900 миллионов долларов. Результат бизнес-форума 24 октября – 14 подписанных документов на сумму 75 миллионов долларов. «Нам очень интересен казахстанский рынок». Более 40 белорусских предприятий участвуют в бизнес-форуме в Нур-Султане В основном сотрудничество в машиностроении. К примеру, в Казахстане три сборочных производства тракторов марки МТЗ. Здесь намерены увеличивать локализацию до 50 %.

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Нам очень интересен казахстанский рынок. Сегодня у нас три партнера. В этом году у нас своеобразный рекорд будет. Где-то мы рассчитываем на 3500 тракторов. На следующий год у нас будет подписание, эта же цифра. Хотим удержаться на этом уровне.

С результатом с форума вышел и «Бобруйскагромаш» – три контракта на поставку сельхозтехники. С казахстанским бизнесом белорусский в тесной связи 15 лет. Уверены: партнерские отношения со временем будут только крепнуть. Но здесь очень важен грамотный подход в работе.

Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:

Наша техника востребована в Казахстане. Легко никогда не бывает, нужно работать. Нужно с партнерами всегда быть на связи, предлагать пути финансирования. С Казахстаном мы работаем больше 15 лет. Был период, когда мы не сильно присутствовали с нашей техникой в Казахстане. Но за 2019 год мы восстановили свои партнерские взаимоотношения с покупателями Казахстана, обновили свою дилерскую сеть, нарастили объемы.

Интерес Беларуси к рынку Казахстана понятен, у страны самая крупная экономика в регионе. ВВП Казахстана превышает совокупный ВВП всех стран Центрально-Азиатского региона. Работать и договариваться при таких условиях проще.

Роман Скляр, заместитель премьер-министра Республики Казахстан:

В чем-то сильны белорусские партнеры, в чем-то наши компании. Я думаю, это улица с двухсторонним движением. Нас это очень радует. Самое главное, что государственные органы и правительства двух стран создали все условия для развития бизнеса и взаимной торговли. Транспортники наши очень хорошо наладили взаимоотношения.

Как видите, двигатель размещен в конце салона, что позволяет освободить среднюю часть и сделать накопительную площадку для размещения пассажиров.

А это уже наглядный пример договоренностей и обновка автопарка Нур-Султана. 18-метровая «гармошка» особо большого класса от МАЗа. Автобус проехал 3,5 тысячи километров из Минска, и никаких нареканий.

Тимур Шпаковский, директор ТОО «Торговый дом МАЗ-Казахстан»:

Это первая коммерческая продажа вообще у Минского автомобильного завода. Сегодня автобусный парк берет две единицы такой техники. По итогам ее эксплуатации на маршрутах будет определен закуп на следующий год до 10 единиц.

Чтобы работать было проще, на пути не должно быть никаких преград. Ведь когда-то ЕАЭС и задумывался как экономический союз с общим рынком без внутренних барьеров. Вот только на пути поставок товаров между странами они есть. Этот вопрос наверняка станет одной из тем завтрашних обсуждений двух лидеров.

Анатолий Ничкасов, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Казахстане:

Вы знаете, что глава государства очень жестко обозначил позицию страны в отношении барьеров, которые наши страны выстраивают. С момента подписания договора о создании ЕАЭС мы еще выстроили много барьеров. Мы – это те, кто входит в этот союз. Наши партнеры, наши страны защищают свой рынок. В мировой экономике происходят различные турбулентные явления – то падения, то подъемы, и каждый, реагируя на это, защищает свой рынок. Вместе с тем что делают наши главы государств, наши правительства? Договариваются. Это единственный путь. Но от слов нужно переходить к делу. Просто убирать все преграды, все препоны, которые сегодня созданы.

В общем-то, обсудить двум президентам предстоит многое. Среди тем и вхождение казахстанских акционеров в капитал «Гомсельмаша». Это позволит укрупнить совместную кооперацию Беларуси и Казахстана. Речь не идет о продаже предприятия или части его акций. Речь о кооперации в долгосрочном сотрудничестве. Но прежде сторонам предстоит оценить выгоду от сделки.

Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:

Идет отработка этого процесса. Но в любом случае тот партнер, с которым мы обсуждаем это – это сегодня сборочное предприятие здесь в Казахстане, которое существенно увеличивает оборот и реализацию. У нас планы до 470 комбайнов в этом году поставить. Около 400 уже поставили. Соответственно, в рамках локализации здесь, в рамках наращивания объемов производства следующим шагом может быть вхождение в состав «Гомсельмаша».

Продуктивным сегодня день выдался не только у бизнесменов, но и у дипломатов. В «дипломатическом» квартале Нур-Султана торжественно открыли комплекс зданий нового посольства Беларуси. Комплекс зданий посольства Беларуси открыли в Нур-Султане Руку к стройке приложили белорусские производители и казахстанские строители. Всего за 16 месяцев здесь появился новый объект.