Беларусь и Китай пополнили совместные проекты ещё тремя документами

По пути укрепления двустороннего сотрудничества динамично движутся Беларусь и Китай. Копилку совместных проектов пополнили еще три документа. Ряд меморандумов подписали на конференции «Путеводная звезда шелкового пути», организованной по инициативе ассоциации китайских компаний в Беларуси. Организация была создана почти 10 лет назад и сегодня объединяет около 30 партнеров. Это представители разных отраслей: от цифровых технологий до логистики. Планы на 2025 амбициозные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из ключевых сфер сотрудничества является строительство. Благодаря помощи китайских партнеров в Беларуси возвели ряд предприятий и объектов, в том числе бассейн международного класса. Завершается строительство футбольного стадиона. При содействии китайской стороны в нашей стране наладили производство своего легкового автомобиля под брендом «БелДЖИ», реализуется проект инновационного будущего – Национальная биотехнологическая корпорация.

Анатолий Ничкасов, председатель Союза строителей Беларуси: Много объектов, которые возведены сегодня с участием компаний из Китая. Они дополняют промышленный потенциал республики. Я должен упомянуть, конечно, такую технологически инновационную стройку, инновационное производство и предприятие биотехнологическое, которое только в первом своем этапе поражает воображение своим масштабом. Мы используем наше белорусское сырье и в то же время мы производим ту продукцию, которая будет развивать сельское хозяйство, агропромышленный комплекс.

Чжан Чжао, председатель Ассоциации китайских компаний в Беларуси:

В Ассоциации много строительных компаний. Строительная деятельность – это первая сфера, которая 15 лет назад началась в этой прекрасной стране. Мы построили автомобильные заводы, такие новые инновационные компании. Это создает более приятные условия для предприятия и страны.

Проекты реализованы в рамках программы «Один пояс – один путь». Беларусь имеет выгодное географическое положение и является важным транспортным узлом между Европой и Азией. Это создает уникальные возможности для партнеров в реализации взаимовыгодных проектов. Причем в самых разных сферах: торговля, инвестиции, сельское хозяйство, логистика. За последние годы белорусско-китайское сотрудничество достигло новых высот, что подтверждается увеличением объемов торговли и ростом числа совместных проектов.