Внутренние барьеры и внешний потенциал ЕАЭС: как президенты в Астане сверили часы евразийской интеграции

Новости Беларуси. И начнем сегодня с Астаны – самой молодой столицы мира, где на неделе говорили о самом молодом союзе – Евразийском. Начинался он как союз трех, сегодня это пятерка, к которой присматриваются и другие государства. Например, Сербия – кандидат на членство в ЕС и Вьетнам – крупный игрок в АСЕАН, кстати, на этот рынок мы теперь получим свободный доступ, а это полмиллиарда человек, читай покупателей. Конечно, есть и серьезные проблемы в евразийской интеграции – те самые пресловутые изъятия и ограничения, на которых в Астане Александр Лукашенко вновь заострил внимание за столом переговоров на высшем уровне. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ продолжит.

Рахметолла Байтасов – белорусский казах. Он увлекается историей и копается в корнях двух народов. Мол, они – разные ветви одного дерева. Но в отличие от древних пластов генеза, в современности ничего искать не надо. Межгосударственные отношения – на поверхности экономических интересов.

Рахметолла Байтасов, доцент кафедры менеджмента и экономики социальной сферы Белорусского государственного университета:

Казахстан богат природными ресурсами. В Беларуси квалифицированный персонал. Потенциал большой.

Евгений Пустовой, СТВ:

У Беларуси и Казахстана много общего. Эти детали можно подметить, даже не выходя из гостиничного номера. Особенно нашу группу порадовал местный канал СТВ и его логотип. Получается, здесь, как дома, правда, до Минска почти 3 тысячи километров.

За тем, как будут развиваться отношения между Минском и Астаной, на неделе следили в обеих столицах. В Казахстане – саммит ЕАЭС. Но ещё накануне Высшего Евразийского совета первым сюда прилетает борт номер из Беларуси. Вечерние переговоры президентов – ради нового расцвета совместного товарооборота.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В связи с ситуацией на международных рынках, в соседней России, в Украине – а это, всё-таки, наши главные партнеры, основные - у вас, у нас ситуация складывается непростая. Нужен какой-то глоток воздуха новый. И мы сегодня с вами, как бы ни было сложно, должны поручить и правительствам, и сами подтолкнуть наши отношения.

Экономисты пророчили о товарообороте в 3 и даже 5 миллиардов долларов. Последний раз торговый рекорд был побит в 2014 году – общая выручка достигла 1 миллиарда 200 миллионов долларов. А в 2015-ом лишь треть от этой суммы. Причин несколько: кризис повлиял на спрос, черные времена нефтяного рынка – на курсы национальных валют.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Товарооборот, конечно, в связи с ситуациями снизился, но, я думаю, не стоит переживать, потому что физические объемы сохранились, кризис вечно не бывает. Но мы с вами имеем общие взгляды на вопросы интеграции наших стран, в международной политике тоже придерживаемся одних и тех же позиций – у Беларуси и Казахстана многое совпадает.

Наталья Радькова, директор ТОО «Амкодор-Астана»:

Техники на площадке находится не очень много, потому что техника уходит, в основном, с колес.

Наталья Радькова белорусские машины в Казахстан продвигает несколько лет. С 2015-го продавать технику стало легче: механизмы торговли между Минском и Астаной ощутимо упростил Евразийский экономический союз.

Наталья Радькова, директор ТОО «Амкодор-Астана»:

Работать несложно в другой стране. Нет таможенных границ, нет того, что бы нас разъединяло.

Расчищать путь белорусским экскаваторам приходится даже на колёсах. Постоянные переговоры и встречи – только так можно остаться на рынке Казахстана. Рядом конкурент мирового масштаба – Китай, а официальная Астана – в ВТО. Как хрупкая женщина среди крепких мужчин, так и пока ещё неокрепшая экономика ЕАЭС между тяжеловесами финансовой системы крутится как белка в колесе. Но у Беларуси и Казахстана новые договоренности, а расстояние в 3 тысячи километров между Минском и Астаной должна сократить дорожная карта новых проектов.

Анатолий Ничкасов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан:

Создаётся новое производство коммунальной техники в СЭЗ Астаны. В этом году будет пуск производства, которое создаётся в Кокшетау, по сборке сельскохозяйственной техники широкой линейки.

А пока же падение спроса на традиционную казахстанскую продукцию фруктов и овощей – в 7 раз, на белорусскую технику – в 2. Как следствие, и у нас охладел интерес к железу из павлодарского и аркалыкского рудников. Впрочем, в оборот необходимо брать весь товарооборот пятой части суши.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

После подписания договора наш внутренний торговый оборот только падает. В 2012-2013 годах он был на уровне $65 млрд, в 2015 году всего $45 млрд. Видимо не все позиции договора соответствуют современной ситуации в экономике и нашим ожиданиям.

Эта очередная встреча президентов – глав ЕАЭС более праздничная, чем программная. Два года назад здесь же, в Астане, Александр Лукашенко, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев договорились об экономическом союзе трёх. А теперь в их компании ещё главы Армении и Кыргызстана. Объединяться с ЕАЭС готовы союзы по алфавитной аббревиатуре от АСЕАН до ШОС.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Мы поддерживаем предложение сконцентрировать усилия на дальнейшем углублении экономических связей союза с другими странами и интеграционными объединениями. В первую очередь с государствами Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН. На этом направлении уже сделано немало. Готовится перечень конкретных проектов в развитии идей сопряжения Евразийского экономического союза с китайской инициативой «Шелкового пути».

Алгоритм «интеграции интеграций» первым и уже несколько раз предлагал Александр Лукашенко. Но перед тем как переходить к высшей математике трансконтинентальной экономики, Президент Беларуси предлагает главам государств дать ответ на задачи уровня Евразийского союза. Необходимо справится с прошлогодним заданием, инициативами председательствующей в 2015 году Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нереализованной остается инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер защиты рынка в отношении третьих стран.

Сотрудничать с ЕАЭС с разной глубиной интеграции уже готовы сорок государств мира. Единый рынок в 170 миллионов человек, как мёд, привлекает страны с разным размахом экономик.

На нынешнем саммите президенты обсудили подходы к торговле с вездесущим Китаем, ожидающей в очереди входного билета в ЕС Сербией, туристическим Королевством Камбоджа и социалистическим Вьетнамом.

Таня Хоанг Тхи, студент экономического факультета БГУ:

Например, фрукты.

А вот на вопрос, какие товары и услуги будут интересны Ханою, будущий финансист пожимает плечами. Но вскоре об этом узнает и студентка БГУ, и весь 90-милионный Вьетнам. Договор о беспошлинной торговле уже ратифицирован. Евразийский союз создавался не для того, чтобы стать громадным гипермаркетом для товаров со всего мира, а, прежде всего, высокотехнологичным производством современной продукции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приняты основные направления промышленного сотрудничества. Мы определились с параметрами согласованных мер по поддержке национальных производителей, наметили ориентиры взаимодействия в развитии экспорта промышленной продукции. Теперь необходимо активно приступить к практической реализации поставленных нами же задач.

За круглым столом заседания Высшего Евразийского совета Александр Лукашенко дипломатично, но смело обращает внимание на острые углы союза. Теоретически, ЕАЭС более тесное объединение, чем его интеграционные предшественники – Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Фактически, в границах Евразийского союза тесно пока оказывается только собственным товарам. А экономические свободы движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы пока лишь декларированные идеи под знаменем ЕАЭС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Равные экономические условия для государств-участников ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Следует избавиться от внутренних изъятий и ограничений во взаимной торговле. Количество этих изъятий и ограничений так и осталось на уровне шести сотен.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Дворец Нурсултана Назарбаева выстроен с размахом казахских степей. Это напоминает большую территорию ЕАЭС. Но и на таком пространстве интересы любой из стран союза потеряться не должны.

В холле Акорды операторы старались занять лучшие точки для более респектабельных съёмок президентов. Это так напоминало мировой рынок, где, чтобы уверено толкаться локтями, так необходимо чувство локтя.