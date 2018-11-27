Казахстан может приобрести пакет акций «Гомсельмаша»

Новости Беларуси. Товарооборот между Беларусью и Казахстаном по итогам 2018 года ожидается в размере около миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Минске прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству наших стран.

По сравнению с 2017 годом торговля значительно активизировалась. Среди новых перспективных направлений – сотрудничество в области высоких технологий и космоса.

И как стало известно, Казахстан также может приобрести пакет акций «Гомсельмаша». По итогам заседания стороны подписали дорожную карту развития сотрудничества стран на 2019-2020 годы.

Анатолий Ничкасов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

По итогам семи месяцев мы уже получили товарооборот, который равен товарообороту 2017 года. Есть основания полагать, что поставленная задача будет выполнена.