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ДТП разделило жизнь до и после! История белоруски, которая не сдалась и стала примером для других

28 февраля 2026 13:50
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Есть ситуации, которые делят жизнь на до и после, выбивают из колеи, ставят крест на всей судьбе. Однако есть люди, кто оказался сильнее трагедии. Они не только справились, но и стали на ступень выше. О жизни вопреки поговорим сегодня с нашей гостьей. В студии «Нового утра» Дарья Захаренкова, инструктор активной реабилитации Республиканкой ассоциации инвалидов-колясочников. 

ДТП разделило жизнь до и после! История белоруски, которая не сдалась и стала примером для других-2

Юрий Царев, СТВ:
Вы сами не минчанка?

Дарья Захаренкова, инструктор активной реабилитации Республиканкой ассоциации инвалидов-колясочников:
Нет, я родом из Витебска. 

Юрий Царев:
Расскажите немножко о вашей истории. 

Дарья Захаренкова:
Я жила в Витебске, уехала учиться в Санкт-Петербург после школы. Отучилась, защитила диплом, устроилась на работу, вышла замуж. Все как у всех. Все изменилось у меня в один не самый прекрасный день, 6 января 2017 года. Произошло ДТП.

Юрий Царев:
Самое тяжелое было что, физическое восстановление или психологическое? 

Дарья Захаренкова:
И то, и то. Ты сначала не понимаешь, что с тобой происходит. Ты лежишь в больнице очень долго, врачи вокруг тебя, медперсонал, ты не понимаешь, что будет дальше, что сейчас уже есть. Потом потихонечку приходит осознание. Но спасибо врачам, по крайней мере моим, у которых хватило врачебной этики не говорить мне о том, что я теперь буду передвигаться на коляске. Мне говорили о том, что нужно заниматься, нужно работать, восстановление имеет место быть, то есть нужно для этого приложить много усилий. Соответственно, у меня была цель, я человек достаточно целеустремленный, у меня была цель, и вот ближайшие два, два с половиной года я занималась только этим. 

Далее смотрите в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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