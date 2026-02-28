Создавать красивое просто – как раскрывают творческий потенциал детей с особенностями развития
Весна начинается не с календаря, а с тепла в наших руках. Пока за окном только просыпается солнце, ребята с ограниченными возможностями создают свой цветочный арт-объект. Секрет композиции прост: в основе флористическая губка, она сохранит растения свежими долго. Минимум усилий, максимум красоты.
Ребята, смотрите, сейчас мы вам подготовили. У всех на столе лежат материалы для создания красивой цветочной композиции, хорошего настроения. У вас есть сумочки. Открывайте их, открывайте эту бумажку и аккуратненько, потому что она очень тоненькая, вставляйте вовнутрь сумочки.
Мальчишки и девчонки собирают не просто букет, а признание в любви тем, кто рядом. Добавляют весенние тюльпаны, яркие розы и свежую зелень – главные элементы тепла. Смотрите, как легко обычные цветы превратились в сказку. Просто, стильно и с большой любовью.
– Для кого ты создала такую красивую композицию?
– Для тети. Мой любимый цветок – розочка. Я и сама цветовод, овощевод, и я умею все делать.
Настасья Пинчук, корреспондент:
Во Фрунзенском районе раскрывают творческий потенциал детей и молодежи с особенностями развития. И сегодня ребята создали такую красоту.
Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам во Фрунзенском районе объединяет 86 семей. Жизнь организации насыщена: еженедельно проходят творческие мастер-классы и спортивные мероприятия. Работают психологи для поддержки ребят и их родителей.
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