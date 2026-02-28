Создавать красивое просто – как раскрывают творческий потенциал детей с особенностями развития

Весна начинается не с календаря, а с тепла в наших руках. Пока за окном только просыпается солнце, ребята с ограниченными возможностями создают свой цветочный арт-объект. Секрет композиции прост: в основе флористическая губка, она сохранит растения свежими долго. Минимум усилий, максимум красоты.

Ребята, смотрите, сейчас мы вам подготовили. У всех на столе лежат материалы для создания красивой цветочной композиции, хорошего настроения. У вас есть сумочки. Открывайте их, открывайте эту бумажку и аккуратненько, потому что она очень тоненькая, вставляйте вовнутрь сумочки.

Мальчишки и девчонки собирают не просто букет, а признание в любви тем, кто рядом. Добавляют весенние тюльпаны, яркие розы и свежую зелень – главные элементы тепла. Смотрите, как легко обычные цветы превратились в сказку. Просто, стильно и с большой любовью.

– Для кого ты создала такую красивую композицию?

– Для тети. Мой любимый цветок – розочка. Я и сама цветовод, овощевод, и я умею все делать.