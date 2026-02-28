Захарова предложила представить базу НАТО на Азове на фоне атаки на Иран

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, к каким опасным последствиям могло бы привести нахождение базы НАТО на Азове, показали атаки Вашингтона и Тель-Авива на Иран. Об этом пишет ТАСС.

«А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», – указала дипломат в своем Telegram-канале при появлении информации об ударах США и Израиля по Тегерану и другим городам исламской республики.

Иранская сторона заявила о масштабном ответе. Есть сообщения о запуске ракет и БПЛА со стороны Ирана, о сиренах воздушной тревоги в Израиле. По информации Mehr, атакованы также военные базы Соединенных Штатов на территории Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ.

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