Десятки детей погибли после израильского удара по школе для девочек в Иране

Из Ирана приходят тревожные сообщения. В результате израильского удара по школе для девочек в городе Минаб погибли по меньшей мере 57 детей. Десятки учащихся остаются под завалами. Спасатели разбирают руины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не единичный случай. Также удар по школе в Абийеке унес жизнь ребенка. Иран продолжает широкомасштабную операцию на Ближнем Востоке в ответ на утренние удары со стороны США и Израиля. Число жертв среди мирных жителей растет по всему региону. В Абу-Даби погиб человек при падении обломков сбитой ракеты, четыре жертвы в Сирии. В Дубае эвакуируют всех находящихся в небоскребах. Сирены воздушной тревоги звучали в Тель-Авиве и Иерусалиме. Бахрейн также приступил к эвакуации населения из опасных районов. В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран региона до 1 марта «Белавиа» отменила все рейсы Минск – Тель-Авив и обратно.

Ранее Иран нанес удары по американским базам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте, Сирии и Иордании. Запущено около 130 ракет в сторону Израиля. В результате Тель-Авив объявил чрезвычайное положение и призвал 70 тысяч резервистов. Катар и ОАЭ отразили несколько волн атак. К Ирану подключились йеменские хуситы. По данным СМИ, Тегеран также атаковал авианосец США «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Эксперты говорят о стремительном изменении расстановки сил в регионе.

Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт Центра ближневосточных исследований, специалист по Ирану и странам Среднего Востока:

Мы наблюдаем сегодня довольно ужасную картину, потому что, если вы посмотрите, удары Ирана приходятся не только по Израилю уже, но и по ряду арабских государств. Практически весь регион Ближнего Востока может скатиться в тот самый хаос, который мы неоднократно с вами обсуждали. И мы были уверены в том, что все же Трамп до этого безумия не дойдет. Сейчас надо посмотреть на то, как дальше будут развиваться события, потому что с одной стороны говорят, что эта операция будет длиться несколько дней, некоторые говорят про несколько недель. Евросоюз выразил глубокую озабоченность происходящим. Иран в свою очередь призвал созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН для осуждения агрессии США и Израиля. Ранее Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной кампании под названием «Эпическая ярость» против Исламской Республики.