Высший Евразийский экономический совет: Александр Лукашенко выступил с реалистичным докладом на саммите в Астане

Лето пришло! Но каникулы не у всех начались, даже не у всех школьников – мы к этой теме вернемся. А начнем с большой политики, у действующих лиц которой каникул в привычном, человеческом понятии и вовсе не бывает. Даже находясь в отпуске, глава любого государства отвечает за страну. О судьбах стран радели президенты ЕАЭС (Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана), открыв календарное лето ударным политическим трудом на саммите в Астане. И вот короткая цитата в тему.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Если пять государств решили создать единый Евразийский экономический союз, значит это близкие государства, это стратегические государства, это партнеры ближайшие. И, безусловно, мы именно так рассматриваем, иначе нельзя было бы соединить ежа с трепетной ланью.

Интервью с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко мы записали в Москве – вернемся к нему чуть позже. Не только и не столько о ЕАЭС шел разговор. Хотя скрестить «ежа и трепетную лань», как образно выразилась Валентина Ивановна, дело далеко не простое. И саммит в Астане это подтвердил. С реалистичным докладом, без пустых реверансов и «сахарной пудры», выступил в кругу пяти президентов Александр Лукашенко. Спич главы белорусского государства комментируют мировые СМИ. В центре событий находился наш корреспондент Евгений Пустовой.

Президентов стран ЕАЭС встречала до солнечного блеска начищенная Астана и белорусская техника на ее улицах.

Хотя и проворных китайцев разномастных брендов здесь полно, но на правительственных объектах только дорожные работяги из Беларуси. Манарбек Абдильманов в Астане большой человек. Он контролирует уборку Акорды – Белого Дворца. С дословного перевода на русский понятно: здесь всегда должно быть чисто.

Манарбек Абдильманов, главный инженер коммунального спецпредприятия:

Мы приобрели 6 единиц за 3 года. Хорошо зарекомендовали себя. Хотелось бы еще покупать. Нам проще с вами работать – рынок заполнен этими запчастями. Китай – трудности с доставкой, с ремонтопригодностью и обслуживанием.

Эту технику в Казахстане любят отнюдь не за цвет орнамента на их флаге. Только белорусский трудяга без последствий для своего стального характера способен поднимать целинные земли и грузы. Его конкуренты ломаются и сходят с дистанции быстрее.

Валерйи Кушенгалиев, машинист автопарка № 3 Астаны:

Здесь джойстик, современное оборудование, гидравлика. Можно работать. Не подводит.

Держать качество, внедрять инновации и диверсифицировать рынки. Как выполняются эти поручения Президента, Александр Лукашенко проверил перед полётом в Астану, посещая модернизированный завод «Амкодора» в Пинске.

Александр Лукашенко первым из лидеров государств прилетает на встречу Высшего Евразийского экономического совета. С воздушного судна – в зал для переговоров.

Каждая, такая посадка белорусского борта номер один в международном аэропорту Астаны способствовала взлёту совместного товарооборота. В 2012-м он превысил 900 миллионов долларов, спустя год совместно наторговали на первый в истории экономических отношений миллиард. В знаковом для ЕАЭС 2014-м, тогда было принято решении о создании союза трёх, у Беларуси и Казахстана на торговом счёту уже 1,2 миллиарда долларов. От чиновничьих планов о 3-миллиардном рубеже остались лишь амбиции.

Беларусь и Казахстан называют воротами евразийского образования. Но голы в них забили: кризис – из-за него упал спрос, и курсы национальных валют – они повлияли на выручку в долларовом эквиваленте. Пора отыгрываться – решают опытные игроки Евразийского региона.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с вами в свое время определили пути, по которым должны двигаться, и немало сделано в этом направлении. Но нужен какой-то глоток воздуха новый. И мы сегодня с вами, как бы ни было сложно, должны поручить и правительствам, и сами подтолкнуть наши отношения, чтобы быстрее выйти из этой ситуации.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Создано много совместных предприятий. Товарооборот, конечно, в связи с ситуациями снизился, но, я думаю, не стоит переживать, потому что физические объемы сохранились.

Товарооборот снизился во всём экономическом союзе. У Беларуси и России со странами ЕАЭС на треть, у Казахстана почти на 20 процентов. И это в первый год. От интеграционного проекта ждали совсем другого. Хотя без щита с гравировкой ЕАЭС град стрел экономического кризиса нанёс бы более ощутимый урон – и государствам и их торговым отношения. На внешние факторы кивают эксперты. Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета чётко указывает на недостатки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Следует избавиться от внутренних изъятий и ограничений во взаимной торговле. Как бы наше объединение не эволюционировало, количество этих изъятий и ограничений не изменилось, так и осталось на уровне 600. Равные экономические условия для государств-участников ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы.

Президент Беларуси перед своими коллегами не только поднимает экономические задачи, но и готов предложить их решение. Накануне саммита вечером главы Беларуси и Казахстана договорились о новых дорожных картах и перезагрузке отношений. Белорусско-казахстанское сотрудничество президенты хотят поднять от меркантильно-рыночных отношений до космических высот.

Анатолий Ничкасов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан:

Белорусская и казахстанская сторона, соответственно, заинтересованные организации разработали проекты межгосударственных соглашений о мирном использовании космоса, космического пространства, о дальнейшем развитии инфраструктуры связи.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Казахский кумыс, российское печенье, белорусская колбаса. Впрочем, не хлебом единым жив ЕАЭС. Ведь торгуя лишь продовольствием, сытым союз пяти не будет. Впрочем, как и легпром не сможет стать панацеей для совместного товарооборота. Ведь для того, чтобы попасть в элитарный клуб трансграничных объединений, необходимо развивать современные технологии и крупные производства. Например, такие, как МТЗ. И тогда этот своеобразный дресс-код поможет занять ЕАЭС достойную нишу в мировой экономике.

Именно промышленная кооперация – залог успешного совместного товарооборота. Беларусь, в отличие от остальных государств ЕАЭС, сохранила и научную школу, и крупные производства. Зачем открывать дорогу чужой технике, если есть своя?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В сентябре прошлого года на заседании Евразийского межправительственного совета приняты основные направления промышленного сотрудничества. Мы определились с параметрами согласованных мер по поддержке национальных производителей, наметили ориентиры взаимодействия в развитии экспорта промышленной продукции. Теперь необходимо активно приступить к практической реализации поставленных нами же задач.

Одна из идей Александра Лукашенко, которую охотно подхватили его коллеги, – интеграция интеграций. Но перед тем как стать мостом между ЕС, АСЕАН и ШОС, Евразийскому экономическому союзу нужно выстроить опоры для своих предприятий.

Чтобы властвовать хотя бы на своём рынке, не надо разделять товары по национальным квартирам. И не важно, «зроблена ў Беларуси», «сделано в России» или «Казақстанда жасалған». Один союз – один логотип: ЕАЭС.

Александр Нахаенко, первый заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы могли бы двигаться параллельно по признанию товара Евразийского экономического союза вместе с признанием такого объединения, как Евразийский экономический союз. Так, чтобы это проходило параллельно. Тогда у нас все получится.

А пока же за рынки ЕАЭС приходится бороться, как за победу на татами. В руководстве «Амкодора» много спортсменов – вот и держат экономический тонус.

Олег Синько, заместитель директора маркетинг-центра – начальник управления реализации в РФ ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:

Самый главный факто для любой машины, наверное, и для мужчин – его надежность.

В месяц на «Амкодоре» оправляют в путь по 100 единиц техники. Половина сразу востребована в России. А чтобы ещё лучше развернуться на этом рынке, развивается производство в Брянске.

Олег Синько, заместитель директора маркетинг-центра – начальник управления реализации в РФ ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:

Не просто отверточная сборка, как у нас иногда в Российской Федерации бывает, а это предприятие с локализацией уже в настоящее время до 30%. В планах на ближайшую перспективу – до 50%. Будем потенциальными участниками практически всех российских государственных программ со значительными государственными субсидиями.

Страны Евразийского союза в одной упряжке, но чтобы она не стало ярмом, надо учитывать интересы всех участников. Союз занимает одну пятую часть суши, и на таком пространстве не должны потеряться интересы ни одного из государств. Это как раз тот случай, когда размер не имеет значения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выработана и утверждена концепция формирования общего рынка электроэнергии. Сегодня мы рассмотрели такие же планы по газу, нефти и нефтепродуктам. Но от концепций до их воплощения в жизнь путь иногда бывает очень долгим. Давно обсуждается вопрос о создании единого рынка лекарственных средств и медицинских изделий. Однако и здесь дальше разговоров дело не пошло. Надо всячески укреплять свой союз. Тогда мы будем сильными и будем выступать с единых позиций. Пока этого нет.

5 президентов, как 5 пальцев одной руки. Они могут быть вместе мощным кулаком на международной арене или открытой ладонью для приветливого сотрудничества с другими странами. Главное, чтобы они были вместе не только на фото праздничных саммитов к годовщинам и юбилеям ЕАЭС.