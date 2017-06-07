Также в Астане запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По итогам 2016 года двусторонний товарооборот составил более 400 миллионов долларов.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 8-9 июня совершит рабочий визит в Казахстан. Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Белорусский лидер озвучит позицию страны по вопросам дальнейшего развития организации, в том числе ее экономического измерения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Ничкасов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан:

За последние три года мы создали по крайней мере три новых производства по производству МАЗовской белорусской грузовой техники. Сегодня уже 20 таких машин собрано в Казахстане, в Алматы. И в этом году планируется собрать 100 автомобилей. В конце прошлого года в Кокшетау было введено белорусско-казахстанское производство сельскохозяйственной техники. Это достаточно мощное производство, которое планируется расширить в ближайшие 3-5 лет с участием наших, конечно же, предприятий, производителей.

Также в Астане Александр Лукашенко примет участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», где будет работать белорусский павильон. На стенде представят отечественные образцы экотранспорта и зерноуборочного комбайна на газовом топливе.

Кроме того, посетителей познакомят с нашими последними научными разработками. «ЭКСПО-2017» посвящена энергетике будущего. Участие в форуме подтвердили более 110 стран и около 20 международных организаций.