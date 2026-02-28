Стубб: отношения Финляндии и России имеют прагматичный характер

Финский лидер Александр Стубб высказался об отношениях Хельсинки и Москвы, пишет РИА Новости.

По словам Стубба, взаимодействие стран на данный момент носит «прагматичный характер» и основано на официальных контактах: осуществляется поддержка взаимодействия погранструктур, дипмиссии ведут диалог с внешнеполитическими ведомствами.

Касаясь вопроса возобновления двусторонних отношений с РФ и многостороннего переговорного процесса, Стубб подчеркнул, что их необходимо тщательно скоординировать с ЕС.

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