Выставка «ЭКСПО-2017» и саммит ШОС: главные итоги дней большой политики в Астане

Новости Беларуси. Сгущенное молоко, стиральная машина, газонокосилка, автомобиль, телефон, компьютер. Эти невиданные для своего времени изобретения впервые продемонстрировали человечеству на всемирных выставках. Первая такая прошла еще в XIX веке в Лондоне. Для нее специально построили гигантский хрустальный дворец, который потом сгорел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Благодаря всемирным выставкам в Париже, например, появилась Эйфелева башня, в Нью-Йорке – Статуя Свободы, в а Москве – знаменитые «Рабочий и колхозница». В общем, во все времена «ЭКСПО» – это демонстрация лучшего, что есть на планете, где каждое государство пытается удивить другие страны.

Всемирная выставка – это и отличный способ буквально пешком обойти весь мир. На неделе такой мир гостеприимно распахнул двери в Астане – столице Казахстана. Есть там и белорусский уголок.

На открытие «ЭКСПО» прилетели главы 12 государств. Но не только за впечатлениями от всемирной выставки. В этот же день Астана принимала саммит Шанхайской организации сотрудничества. Это одна из самых влиятельных международных организаций, которая объединяет половину населения планеты. Беларусь в ШОС имеет статут наблюдателя. На неделе в Астане Александр Лукашенко озвучил интересы нашей страны в этой организации.

На неделе главным ньюсмейкером, безусловно, стала Астана. О саммите ШОС и открытии «ЭКСПО» писали, снимали и показывали больше тысячи журналистов со всего света.

«Forbes» выходит с заголовком «Пять причин посетить выставку в Астане». Журналисты ведущего швейцарского новостного агентства тоже не оставили тему без внимания. Подробно о выставке пишут известные испанские, американские, итальянские издания. И это не считая союзных газет и многочисленных сюжетов по ТВ.

«ЭКСПО» – выставка достижений мирового класса. Настоящий парад суперсовременных разработок с более чем полуторовекой историей.

100 м в высоту, 80 м – в диаметре. Национальный павильон Казахстана – настоящая жемчужина «ЭКСПО-2017». Сфера самая большая в мире. Ее видно практически из любой точки Астаны. На первом этаже разместился национальный павильон Казахстана, на последнем, восьмом, обзорная площадка. Кроме того, внутри будет работать музей энергии будущего.

Прогулка по выставочному городку сродни путешествию вокруг света. На 170 гектарах (чтобы было понятно – это 250 футбольных полей) разместилось 115 павильонов стран-участниц. Белорусский «островок» сразу виден по национальному узору и зажигательной «Лявонихе».

Притяжение нашего павильона – инновационные разработки ученых и безупречная репутация страны как надежного партнера. На небольшой площади представлено полсотни разработок: от машин до лазерного оборудования. Привезли в Астану и настоящий электробус.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по наук4е и технологиям Республики Беларусь:

Беларусь – высокотехнологичная страна. Нам есть что предложить всему миру. И у нас открытая экономика. Для того, чтобы продвигать свои товары за пределы, более 60% ВВП мы экспортируем, нам, конечно, нужно рекламировать себя на международной арене, для чего мы и представляем здесь свои лучшие разработки.

Еще один акцент – экологический. Наша страна славится живописной природой и бережным к ней отношением. Дизайн павильона – еще и дань основной теме выставки – «энергия будущего».

Анатолий Ничкасов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан:

Здесь больше показа нашего ландшафта, потому что показана та самая ценность, ради которой ведется поиск всем человечеством, нашими учеными новых подходов, чтобы оставить устойчивым это экологическое развитие.

Посмотреть на диковинные инновации приходят миллионы людей. Ожидается, что до сентября количество посещений «ЭКСПО» дойдет до 5 миллионов.

К открытию всемирной выставки Казахстан шел пять лет. За это время построили 200 отелей, обновили аэропорт. В стране появилось более 55 тысяч рабочих мест.

Церемония открытия – в духе Стэнли Кубрика. И масштабный фейерверк, который осветил город.

Участие в открытии «ЭКСПО» приняли главы государств и правительств 17 стран. В том числе участники саммита Шанхайской организации сотрудничества. Форум ШОС прошел накануне во Дворце Независимости Казахстана.

Дворец Независимости, в котором прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, расположен на одной зрительной линии с визитной карточкой Астаны – Байтереком – и Дворцом мира и согласия. Венчает эту композицию ландшафтное украшение. Если мысленно представить траекторию полета, окажется, что летит она от древа жизни, которое символизирует Казахстан традиционный ко Дворцу Независимости (это Казахстан современный). Ровно посередине – Дворец мира и согласия. И даже его название в полной мере отражает всю суть Шанхайской организации сотрудничества.

Нурсултан Назарбаев лично встречает гостей. Лидеры крупнейших экономик мира сменяют друг друга. Представители 17 государств, самые густонаселенные страны мира.

Саммит в Астане еще до его начала эксперты назвали «историческим». Впервые в истории организации в ряды шанхайской семьи приняли две новые страны. Ключевой момент встречи – «шанхайская шестерка» уходит в историю.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Организация вступила в новый этап своего развития уже как «Шанхайская восьмерка».

Шанхайская организация – это не просто близкие территориально страны, они имеют схожие взгляды на геополитику.

Это пресс-центр Дворца Независимости. Пакистанские и индийские коллеги прямо отсюда то и дело выходят в прямой эфир. Все без исключения называют встречу «эпохальной».

Саджан Мир, политический обозреватель (Пакистан):

Это только начало, великое начало. Когда только организация заработала, в нашей стране к ней отнеслись настороженно, сомневались, особенно в части сотрудничества с Индией. Но нет, все было направлено на совместную борьбу против терроризма.

ШОС расширяется и становится ключевой структурой в Евразии. В теперь уже «восьмерке» под одним крылом половина населения планеты (это четверть миллиарда человек), а совместный товарооборот «перевалил» за 30 триллионов долларов. Непримиримые раньше соперники – Индия и Пакистан – впервые за одним столом переговоров – факт уникальный. ШОС увеличивает территорию и набирает политический вес.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не будем скрывать: есть определенные проблемы в отношениях между этими прекрасными мощнейшими государствами. И то, что вы их сегодня приняли в состав ШОС, говорит о том, что вы просто ответственные люди. И я уверен, что, будучи членами ШОС, и Индия, и Пакистан не просто приблизятся к решению неких небольших проблем, но они их решат.

Главную тему разговора «за большим столом» буквально диктует неспокойная ситуация в мире и участившиеся террористические атаки. «Шанхайской восьмерке» предстоит решать целый ряд общих проблем. В первую очередь обсудили безопасность: совместную борьбу с терроризмом, наркотрафиком и трансграничной организованной преступностью.

Александр Лукашенко:

Скажу откровенно: сегодня Европа страдает от наплыва беженцев. Так вот если бы Европа не отгораживалась и не дестабилизировала этот регион, а помогла этому бедному региону, сегодня бы Европа не имела этой проблемы. И сегодняшнее заявление Си Цзиньпина о том, что Китай будет содействовать развитию государств не только ШОС, но по периметру Шанхайской организации как раз очень важно с точки зрения решения этой страшной проблемы нелегальной миграции, которая ведет к глобальному терроризму.

Говорили и об экономике. Развитие инфраструктуры, коммуникаций, реализация многосторонних масштабных проектов. Например, экономического пояса «Шелкового пути» и большого Евразийского партнерства, для которых в качестве ключевой площадки Пекин рассматривает именно ШОС. Инициатива восстановления древнего торгового пути подразумевает модернизацию существующих и строительство новых магистралей. Ключевая точка на пути – наша страна.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Нам нужно укреплять солидарность и взаимодействие. У нас мощная объединяющая сила «шанхайского духа». Это залог развития организации. Чувство локтя, добрая традиция, которая объединяет усилия всех участников ШОС, и мы продолжим налаживать взаимную поддержку.

Беларусь в организации работает в статусе наблюдателя. Дивиденды уже есть. Такое положение дел дает возможность участвовать во многих международных проектах. Выход на азиатскую арену – возможность получения новых рынков сбыта и поиска новых партнеров по диалогу.

Ценд Мунхоргил, министр иностранных дел Монголии:

Во второй половине этого года ждем визита Президента Лукашенко в Монголию. И вместе с визитом Президента Лукашенко мы ожидаем подписание целого ряда межправительственных документов. Так что двусторонние отношения очень успешно развиваются.

За событиями в Астане пристально следит Инна Бронштейн. В Казахстане женщина никогда не была, но история ее семьи тесно связана с этой строй. Ее детские воспоминания начинаются летним вечером 1937 года. В тот день арестовали отца, а она и мать получили клеймо «ЧСИР» – член семьи изменника родины.

Инна Бронштейн, дочь заключенной Акмолинского лагеря жен изменников родины:

Мне было пять лет и моему братику было два года. Я все время потом, оказавшись одна, в детском доме пыталась понять, что произошло, где мама.

Казахстан. Акмолинский лагерь для жен изменников родины. Сокращенно «АЛЖИР». Сюда отправляли женщин – жен репрессированных. За 16 лет через него прошли 20 тысяч узниц. Многие с детьми. Правда, малышей за людей здесь не считали и даже не вели учета их количества.

Инна Бронштейн, дочь заключенной Акмолинского лагеря жен изменников родины:

Мама говорит: «А по какой статье закона меня осудили? Вот так и не сказали». Я говорю: «Мамочка, тебя не судили вообще. Ты была жена. Вот это была твоя вина».

10 лет назад на месте «АЛЖИРа» начали создавать мемориальный комплекс. По крупицам собирали информацию о судьбах бывших узниц. Беларусь внесла свою лепту в возвращение исторической памяти.

Александр Лукашенко:

Когда я узнал о вашей идеи создания этого лагеря, поручил Комитету госбезопасности, чтобы мы посмотрели в архивах, потому что ссылали со всего Советского союза сюда. И мы нашли интересные материалы. И я хочу, пользуясь случаем, передать вам письмо. Здесь я излагаю на ваше имя идеи. Во-вторых, это образец дел, которые были сосланы. Здесь и жены наших белорусских писателей, в частности, Петруся Бровки теща здесь. И письма Берии, письма Сталину этих родственников сосланных сюда людей. Уникальные документы. Я думаю, что вы примите их.

Нурсултан Назарбаев:

Нельзя забывать это. Хорошее было, плохое. Чтобы не повторить.

Дни большой политики в Казахстане выдались насыщенными. 11 подписанных документов, множество договоренностей. Шанхайская организация, вероятно, продолжит расширяться и дальше. Но главное не количество, а то, что все страны находят общий язык.

К слову, под председательством Казахстана участники ШОС встречаются последний раз. Полномочия председателя перешли к Китаю. Следующая встреча назначена в Пекине летом 2018 года.