Встреча с Нурсултаном Назарбаевым, саммит ШОС, «ЭКСПО-2017»: как прошел визит Александра Лукашенко в Астану

Главные политические новости – из Астаны. Там состоялся саммит ШОС – Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят крупные (и даже крупнейшие ) страны мира – Китай, Россия и теперь уже Индия и Пакистан. Всего восемь участников этой международной организации. Беларусь – наблюдатель, но авторитетность нашего государства подчеркнута тем, как встречали Президента Лукашенко, и возможностью выступить с трибуны этого влиятельного форума. Одновременно крупнейшая в мире выставка «ЭКСПО-2017» организована в столице Казахстана, ее посетили главы многих государств, и Беларусь достойно презентовала свои достижения. Юлия Бешанова рассказывает.

Белорусскую делегацию Астана встречает привычным ветром. В случае с саммитом ШОС – исключительно попутным и дружеским.

Казахстан принимает сразу два масштабных мероприятия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества и всемирную выставку «ЭКСПО-2017». Ответственность огромная. Учитывая неспокойную ситуацию в мире, в Астане повышенные меры безопасности. Возле отелей дежурит спецтехника, на каждом углу – полицейские наряды. Еще одна верная примета «больших политических дней» – километровые пробки.

Еще до начала большого разговора Александр Лукашенко встретился с Нурсултаном Назарбаевым тет-а-тет. Естественно, говорили об экономическом сотрудничестве и новых проектах, но за живое задела другая тема.

Акмол – небольшой поселок в Казахстане стал символом женской беды. Акмолинский лагерь сокращенно называли АЛЖИР. За 16 лет через него прошло больше 20 тысяч узниц. Никто из них не был осужден лично. Все они были виновны лишь в том, что приходились женами, дочерями, сестрами репрессированным.

Майя Кляшторная, дочь заключенной Акмолинского лагеря жен изменников Родины:

Постановление от 37-го года: «Я, оперуполномоченный, рассмотрев материалы на Германович Янину Михайловну, нашел: Германович является женой расстрелянного врага народа».

Сдерживая слезы, она вновь и вновь листает копию дела матери. Из архивов КГБ, спустя 80 лет Майи Кляшторной предали такие важные для нее документы. В сухих строчках материала – живая история семейной трагедии. Девочка попала в лагерь вместе с мамой совсем маленькой, но картины жизни за колючей проволокой прочно впечатались в ее память.

Майя Кляшторная:

А вот там – мамы наши. У многих мам деток уже не было, а у некоторых деток и мам не было. Поэтому мы бежали в барак, как только возможность была – пойдем к мама.

10 лет назад на месте лагеря начали строить мемориал. Работники буквально по крупицам собирают информацию об узницах АЛЖИРа. В возвращение исторической памяти Беларусь внесла свою весомую лепту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда я узнал о вашей идее создания этого лагеря, поручил КГБ посмотреть в архивах, потому что ссылали жен со всего СССР. Мы нашли интересные материалы. Я хочу, пользуясь случаем, передать вам письмо. Здесь я излагаю на ваше имя идею. Во-вторых, это образец дел тех, которые были сосланы. Здесь жены наших белорусских писателей. В частности Петруся Бровки теща здесь. Письма Берии, письма Сталина, родственников сосланных сюда людей. Уникальные документы, я думаю, вы примете их.

Основной день переговоров стартует с заседания пока еще «шестерки» стран-участниц. Основная тема саммита – борьба с мировым злом – терроризмом, экстремизмом – и региональная безопасность. Основной круг вопросов – сирийский кризис, Афганистан, ситуация на Корейском полуострове. Несмотря на то, что Беларусь – единственная европейская страна в статусе наблюдателя, с азиатским регионом в сфере безопасности нам точно по пути.

Александр Лукашенко:

При желании всех членов ШОС никто нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку в мире. Сплоченность и единство – тот ключевой фактор противостояния современным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм, организованную преступность. Свидетельством укрепления авторитета ШОС, в том числе его экономического измерения, является увеличение числа стран, поддерживающих шанхайский дух равноправного, взаимовыгодного и мирного сосуществования народов.

Стремление к интеграции – словно противовес антиглобалистким веяниям в Европе. К слову, принятие в организацию новых участников – событие уникальное и происходит оно впервые. Более того, новички, – что называется, заклятые друзья. Между ними немало разногласий. Кстати, и Индия, и Пакистан – ядерные державы. Теперь в организации их уже четыре. А то, что, казалось бы, еще вчера непримиримые соперники сели за стол переговоров, говорит о растущем влиянии ШОС в мире.

Гопал Баглей, ответственный секретарь Министерства иностранных дел Индии:

Между Беларусью и Индией установлены хорошие дружеские взаимоотношения. Что касается взаимоотношений в рамках ШОС, это фантастическая возможность для нас сотрудничать со всеми странами-участницами, в том числе и с Беларусью. Мы рассчитываем на работу с Беларусью, между нашими странами нет разногласий в политическом плане. Сегодня у нас появилась отличная возможность для сотрудничества с Беларусью, в том числе в продвижении мира и безопасности для всех и каждого.

По сравнению с «тяжеловесной» Индией, Пакистан не может похвастаться ни бескрайним территориями, ни населением. Тем не менее эта страна ежегодно прирастает по сути новым Минском – на 2 миллиона человек. Перспективный рынок по емкости – как весь евразийский. Прошлогодний визит Александра Лукашенко в Исламабад открыл новую страницу отношений между нашими странами. Вступление Пакистана в ШОС – еще одна глава и новые возможности для сотрудничества.

Саджан Мир, политический обозреватель (Пакистан):

Это только начало, великое начало. Когда только организация заработала, в нашей стране к ней отнеслись настороженно. Сомневались, особенно в части сотрудничества с Индией. Но нет, все было направлено на совместную борьбу с терроризмом.

Обсуждали и укрепление экономического вектора. Совокупный товарооборот стран ШОС – теперь больше 30 триллионов долларов. Простор для кооперации безграничный.

Александр Кондрашонок, экономический аналитик:

У нас хорошие внешнеторговые отношение, экономические, политические. Я думаю, ШОС станет площадкой для усиления этих отношений с точки зрения прежде всего экспорта наших товаров в Китай.

Развитие торговли, создание свободной экономической зоны, упрощение таможенных процедур – участники ШОС готовы идти на встречу друг другу.

Александр Лукашенко:

Предлагаем подумать над разработкой конкретных проектов, экономических, инвестиционных, логистических, гуманитарных, в том числе с активным привлечением и государств-наблюдателей. И то, что сегодня об этом говорил президент Китая, президент России, крупнейшие участники ШОС, говорит о том, что и эта экономическая проблема может быть решена.

Еще оно белорусское предложение – активнее использовать потенциал наблюдателей. Официальный Улан-Батор, а Монголия – тоже в статусе наблюдателя, идею поддерживает и добавляет: с Беларусью хотели бы сотрудничать больше и не только на полях ШОС. И расстояние почти в пять с половиной тысяч километров – дружбе вовсе не помеха.

Ценд Мунхоргил, министр иностранных дел Монголии:

Президент Лукашенко и наш президент как представители двух государств-наблюдателей высказали примерно одну и ту же мысль, что не только политическое сотрудничество, но и сотрудничество в области экономики, в области инфраструктуры, конкретные соглашения, например, в области ускорения и упрощения торговых процедур, упрощения процедур пересечения границ, таможенного контроля.

Завершающий аккорд саммита – долгожданное открытие «ЭКСПО-2017». К нему Казахстан шел целых пять лет.

В ближайшие 100 дней, а именно столько продлиться выставка, Астана станет всемирным центром притяжения. Первое, что бросается в глаза и отличает эту ярмарку от всех предыдущих – это размах. Всего за несколько лет в степи удалось построить целый выставочный городок. Площадка в Астане заняла примерно 250 футбольных полей.

Нынешняя выставка – не список идей, а парад их воплощений. На улицах ЭКСПО-города 115 павильонов. От Европы до Азии. И даже Ватикан. Настоящее путешествие вокруг света.

Это островок Беларуси в Казахстане. Открытие национального павильона. Здесь представлено все лучшее от отечественных ученых и промышленников. Мы привезли на экспозицию макет огромного карьерного самосвала и автобуса МАЗ на газовом топливе, а изюминкой экспозиции стал электробус. В здешнем климате эта модель как нигде актуальна.

Анатолий Ничкасов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан:

Кроме этого, интерактивная система дизайна позволяет всем желающим познакомиться и с другим разработками наших научно-исследовательских организаций, прежде всего Академии наук.

Церемония открытия, как впрочем, все в Азии, прошла с размахом. Лазерное шоу, а после – небо буквально раскололось от фейерверка.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь