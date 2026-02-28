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Ситуация в Иране в шаге от точки невозврата! Как же будут развиваться события? Анонс ток-шоу «Мнения»

28 февраля 2026 14:58
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И снова Ближний Восток. Ситуация в Иране в шаге от точки невозврата. Как же будут развиваться события?

Ситуация в Иране в шаге от точки невозврата! Как же будут развиваться события? Анонс ток-шоу «Мнения»-2

Мурад Садыгзаде, президент Центра ближневосточных исследований:
Одни говорят про точечные удары, другие – про полноценные военные действия, третьи говорят, что вообще нужно просто достигать дипломатических соглашений и заканчивать на этом. 

Ситуация в Иране в шаге от точки невозврата! Как же будут развиваться события? Анонс ток-шоу «Мнения»-4

Алексей Богатырев, директор аналитического центра (Россия):
Эти дятлы выносят темечко сейчас Трампу, а с его стороны он должен иметь бизнес-чуйку. И на эту чуйку будет большой расчет. 

Ситуация в Иране в шаге от точки невозврата! Как же будут развиваться события? Анонс ток-шоу «Мнения»-6

Дилан Ройс, политолог:
Американские авантюры почти никогда не заканчиваются выгодами ни для местного населения, ни для самих Штатов. 

Ситуация в Иране в шаге от точки невозврата! Как же будут развиваться события? Анонс ток-шоу «Мнения»-8

Антон Синковец, политический эксперт:
Какой бы сценарий политический я ни просчитывал, так или иначе ты приходишь к выводу о начале полномасштабной мировой войны. 

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 1 марта, в 22:00 на «РТР-Беларусь». 

# Международная политика

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