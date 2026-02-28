Ситуация в Иране в шаге от точки невозврата! Как же будут развиваться события? Анонс ток-шоу «Мнения»

И снова Ближний Восток. Ситуация в Иране в шаге от точки невозврата. Как же будут развиваться события?

Мурад Садыгзаде, президент Центра ближневосточных исследований:

Одни говорят про точечные удары, другие – про полноценные военные действия, третьи говорят, что вообще нужно просто достигать дипломатических соглашений и заканчивать на этом.

Алексей Богатырев, директор аналитического центра (Россия):

Эти дятлы выносят темечко сейчас Трампу, а с его стороны он должен иметь бизнес-чуйку. И на эту чуйку будет большой расчет.

Дилан Ройс, политолог:

Американские авантюры почти никогда не заканчиваются выгодами ни для местного населения, ни для самих Штатов.