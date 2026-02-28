Ситуация в Иране в шаге от точки невозврата! Как же будут развиваться события? Анонс ток-шоу «Мнения»

И снова Ближний Восток. Ситуация в Иране в шаге от точки невозврата. Как же будут развиваться события?
И снова Ближний Восток. Ситуация в Иране в шаге от точки невозврата. Как же будут развиваться события?
Мурад Садыгзаде, президент Центра ближневосточных исследований:
Одни говорят про точечные удары, другие – про полноценные военные действия, третьи говорят, что вообще нужно просто достигать дипломатических соглашений и заканчивать на этом.
Алексей Богатырев, директор аналитического центра (Россия):
Эти дятлы выносят темечко сейчас Трампу, а с его стороны он должен иметь бизнес-чуйку. И на эту чуйку будет большой расчет.
Дилан Ройс, политолог:
Американские авантюры почти никогда не заканчиваются выгодами ни для местного населения, ни для самих Штатов.
Антон Синковец, политический эксперт:
Какой бы сценарий политический я ни просчитывал, так или иначе ты приходишь к выводу о начале полномасштабной мировой войны.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 1 марта, в 22:00 на «РТР-Беларусь».