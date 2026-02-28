Макрон, Мерц и Стармер отрицают свое участие в атаках на Иран

Париж, Берлин и Лондон сделали заявление на фоне атак Вашингтона и Тель-Авива на Иран, пишет РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер утверждают, что не принимали участие в ударах по Ирану. При этом политики отметили, что находятся в тесном контакте со своими международными партнерами, в том числе с США и Израилем.

Также Макрон, Мерц и Стармер указали на сохранение со своей стороны приверженности «региональной стабильности и защите гражданского населения».

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