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Макрон, Мерц и Стармер отрицают свое участие в атаках на Иран

28 февраля 2026 15:03
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Макрон, Мерц и Стармер отрицают свое участие в атаках на Иран-0

Париж, Берлин и Лондон сделали заявление на фоне атак Вашингтона и Тель-Авива на Иран, пишет РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер утверждают, что не принимали участие в ударах по Ирану. При этом политики отметили, что находятся в тесном контакте со своими международными партнерами, в том числе с США и Израилем. 

Также Макрон, Мерц и Стармер указали на сохранение со своей стороны приверженности «региональной стабильности и защите гражданского населения».

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Фридрих Мерц # Кир Стармер

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