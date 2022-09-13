Председатель Союза строителей Беларуси: Россия реализует грандиозные проекты, и мы активно включаемся в эту работу

Новости Беларуси. Инновации и экспорт в строительной отрасли – эти вопросы в центре внимания на форуме «Будпрагрэс-2022». Площадка уже приобрела статус международной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более трех десятков компаний представили свои лучшие материалы. Для предприятий это возможность заявить о своей продукции и найти новых партнеров. Это особенно важно в период санкционного давления.

Анатолий Ничкасов, председатель Союза строителей Беларуси:

Многие договоренности уже складываются – о контрактах, о сотрудничестве, о дилерстве. И это наиболее для нас актуально, поскольку Российская Федерация сегодня реализует грандиозные проекты, масштабные проекты в сфере как жилищного строительства, так и промышленного, транспортного строительства. И вы знаете хорошо, что наши строители включаются в эту работу очень активно.