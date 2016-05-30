Беларусь и Казахстан разработают «дорожную карту» сотрудничества на 10 лет – итоги встречи президентов в Астане

Новости Беларуси. Беларусь - Казахстан. Тема стратегии партнерства по этой линии звучала сегодня на переговорах в Астане, где Президент Беларуси в эти дни с официальным визитом.

Сегодня Александр Лукашенко встретился со своим коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Во время общения главы государств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Но стоит отметить, что самым насыщенным переговорным днем станет именно вторник. Завтра в Астане пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Байтерек – символ Астаны и современного Казахстана. По легенде под сенью этого мифологического дерева птица Самрук выводит потомство для всеобщего благополучия. Для благополучия стран ЕАЭС сюда в Астану слетаются президенты пяти государств. Казахстан принимает Высший Евразийский экономический совет.

В международном аэропорте Астаны первым приземляется борт номер один из Беларуси. Александр Лукашенко в Казахстане не первый раз. С каждым новым полётом поднимается и совместный товарооборот. По итогам прошлого года он достиг миллиарда двухсот миллионов долларов. Это в три раз больше, чем пять лет назад. Но вот этот год внёс свои коррективы. Оба президента говорят о падении спроса и потенциале, который надо использовать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В связи с ситуацией на международных рынках, в соседней России, в Украине – а это, всё-таки, наши главные партнеры, основные - у вас, у нас ситуация складывается непростая. В Казахстане, насколько я знаю, и в Беларуси, тем более. И наш доверительный, дружеский разговор всегда пользу приносил. И я думаю, мы сегодня договоримся, как выходить из этого положения, потому что по прошлому году у нас товарооборот на 40% снизился по этим причинам, в этом году 46% снижение. То есть нам пока не удается в обратную сторону запустить процесс, а мы обязаны это сделать, никуда не денешься. И мы близкие, родные государства, в одном экономическом союзе сегодня существуем, и нам, конечно, надо фундамент наших отношений, торговлю, экономику подтягивать. Тем более мы с вами в свое время определили пути, по которым мы должны двигаться, и немало сделано в этом направлении. Нужен какой-то глоток воздуха новый. И мы сегодня с вами, как бы ни было сложно, должны поручить и Правительствам, и сами подтолкнуть наши отношения, чтобы быстрее выйти из этой ситуации.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Казахстан – один из трех крупнейших партнеров экономического сотрудничества с Беларусью. Благодаря вашим, моим усилиям в последние годы создано много совместных предприятий. Товарооборот, конечно, в связи с ситуациями снизился, но, я думаю, не стоит переживать, потому что физические объемы сохранились, кризис вечно не бывает. Но мы с вами имеем общие взгляды на вопросы интеграции, и у Беларуси и Казахстана многое совпадает.

Даже в Евразийском формате у Беларуси и Казахстана более тесные взаимоотношения. Минск и Астана стояли у истоков создания Таможенного союза Евразийской экономической комиссии, а затем - и ЕАЭС. Сейчас уже среди пяти государств-членов международного образования наши страны - ворота Евразийского экономического союза

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы вас поддерживаем в ООН по глобальному документу - манифесту, который выдвинут вами. Здесь абсолютно нет никаких вопросов. В научно-технической сфере ведём переговоры, думаю, мы придем к соглашению ко времени вашего визита. Сотрудничество в космосе и так далее. Очень много направлений, и мы готовы в этом направлении с казахстанской стороной работать.

У Минска и Астаны схожие позиции и по ряду инициатив в рамках транснационального образования. Консолидированной позиции президенты будут придерживаться и завтра на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Среди основных тем: присоединение к зоне свободной торговли ЕАЭС Вьетнама и Сербии и создание унифицированных рынков энергоносителей.

Сегодня главы государств обсуждали проекты между двумя странами. Итогом двухчасового коммюнике стала договорённость перезагрузить отношения и разработать «дорожную карту» сотрудничества не на два года, как было раньше, а на целое десятилетие: от производств дорожной техники до космических проектов

Анатолий Ничкасов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Республике Казахстан:

В настоящее время создаётся новое производство коммунальной техники в СЭЗ Астаны. Второй проект – производство, которое создаётся в Кокшетау по сборке сельскохозяйственной техники широкой линейки. Следует рассматривать также и перспективы работы совместной для третьих стран. Поэтому, скорее всего, и перезагрузка будет основываться на создании таких вот совместных производств уже нового качества, которые будут конкурировать с зарубежными компаниями.

Сотрудничать с ЕАЭС готовы уже около 40 стран мира. Предложение о интеграции интеграций первым в своё время высказал Александр Лукашенко.