Ежегодный семинар руководителей диппредставительств Беларуси прошел в Минске

Новости Беларуси. Экономическая тема стала одной из главных 10 июля на встрече руководителей диппредставительств Беларуси, которая прошла в Минске. Ежегодный семинар дает возможность дипломатическим работникам, что называется, «сверить часы». Другими словами, определить план действий на предстоящий период.

Одна из главных задач, которая сегодня стоит перед руководителями загранучреждений, – продвигать белорусскую продукцию на зарубежные рынки.

Формат подобных встреч предполагает лекции и практические занятия, посещение экспортноориентированных предприятий, в том числе созданных с привлечением иностранных инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Ничкасов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан:

С 1 января следующего года мы уже будем находиться в состоянии союза между Россией, Казахстаном и Беларусью. И, конечно же, Правительства стран ждут от нас серьезных подвижек в обороте товаров, работ, услуг и капиталов. Они готовят свою конкурентную экономику. Мы говорим о совместном освоении космоса, мы говорим о развитии энергетики и высокоемких, высоконаучно-технологичных производствах.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь по Французской Республике, в королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:

Стварэнне Еўразійскага эканамічнага саюза Беларусі, Расіі і Казахстана – гэта дадатковы імпульс для стымулявання развіцця адносін з французкімі прадпрыемствамі. Рост экспарта беларускай прадукцыі на рынак Францыі склаў за 5 бягучых месяцаў 141%. Гэта таксама сведчанне большой зацікаўленнасці ў набыці беларускіх тавараў на французкім рынку. І тут мы адзначаем, што гэта тавары з дабаўленнай вартасцю, што вельмі важна для нашай прамысловасці.

Помимо экономической в повестке дня встречи и международная тематика. Так, Чрезвычайный и Полномочных Посол в Украине заявил, что более 100 человек уже получили официальное согласие на переезд в Беларусь. Среди желающих – как пенсионеры, так и молодые люди – специалисты, которые хотят работать и в сельском хозяйстве, и в других сферах, в том числе на строительстве Белорусской атомной станции. Они уверены, что здесь будет жилье и гарантированная работа.

Вынужденные переселенцы предпочитают Гомельскую, Могилевскую и Витебскую области.

Валентин Величко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине:

Каждый день мы получаем примерно до 50 звонков, которым даем разъяснения. Люди смотрят, едут. Не только в плане того, что уехать от беды, а как жить дальше, что будет, какие условия, где работать, где жилье. Понятно, что есть упрощенные варианты, когда мы признаем землю и кровь, то есть или по земле рождения, или по крови, упрощенный вариант гражданства. Этот процесс идет. Глава государства сказал, что будут помогать, что мы и делаем. Но это индивидуальная работа с каждой семьей.