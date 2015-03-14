Посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов: Встреча в Астане президентов Беларуси, Казахстана и России не отменялась

Не встретились на этой неделе президенты Беларуси, Казахстана и России в Астане! Саммит перенесен на другое время. Якобы из-за простуды Путина. Хотя поговаривают о других причинах – их может быть немало, поскольку на повестке торгово-экономические вопросы, а не все там просто! И еще более непростая украинская тема. Детали, надеюсь, сообщит нам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов, он с нами на связи.

Юрий Козиятко:

Анатолий Иванович, здравствуйте!

Анатолий Ничкасов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан:

Здравствуй, Юрий.

Юрий Козиятко:

Ждет ли президентов Казахстан? И когда состоится саммит?

Анатолий Ничкасов:

Как вы знаете, наши президенты договорились о встрече в Астане. Эта встреча была запланирована для проведения в марте. Дата определялась, исходя из удобного времени для всех трех президентов. Поэтому говорить о том, что встреча отменялась, нельзя – состоялся технический перенос даты. Мы, конечно же, надеемся, что в ближайшие дни эта встреча состоится в Астане, как запланировано.

Юрий Козиятко:

Повестка переговоров не изменится?

Анатолий Ничкасов:

Повестка дня вам известна, она связана с текущей ситуацией в экономике наших стран. Очень важно нашим президентам встретиться для того, чтобы сверить часы и найти дополнительные точки соприкосновения по целому ряду вопросов, прежде всего в экономической сфере. Мы думаем также, что будут рассмотрены актуальные вопросы политической повестки дня. Прежде всего, мы ждем рассмотрения вопросов, связанных с текущей ситуацией в Украине, с вопросами реализации минских договоренностей. Я думаю, эта повестка дня как раз будет и рассматриваться нашими главами государств.

Кроме этого, запланированы двусторонние встречи. И в ходе этих встреч с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым будут рассмотрены белорусско-казахстанские отношения в торгово-экономической сфере, а также российско-казахстанские отношения.

Юрий Козиятко:

Анатолий Иванович, много барьеров еще остается в торговле между тремя странами, несмотря на то, что с 1 января мы живем уже в Евразийском экономическом союзе! Будут ли эти спорные вопросы обсуждаться и наступит ли "справедливое будущее"?

Анатолий Ничкасов:

Это будущее мы связываем, прежде всего, с ростом экономического взаимодействия, с ростом товарооборота между нашими странами, а главное – с ликвидацией тех барьеров, которые стоят на пути развития торговли и перемещения товаров, услуг и капиталов между нашими странами. Вот, я думаю, что это и будет являться тем основным мотивом для обсуждения как в двухсторонке, так и в многостороннем аспекте на этой встрече.

Юрий Козиятко:

Спасибо, Анатолий Иванович за Ваши дипломатичные ответы!

Анатолий Ничкасов:

Спасибо, Юрий.

Юрий Козиятко:

Я напомню, на вопросы программы отвечал Анатолий Ничкасов - Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане, где должна была состояться встреча трех президентов, но пока она перенесена.