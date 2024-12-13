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Китай – это зонтик для Беларуси от плохой погоды в мировой экономике! Эксперты о всепогодном партнёрстве с КНР

13 декабря 2024 16:03
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За Китаем будущее планеты? Как развивается сотрудничество Беларуси и КНР? Запад ослабил свою хватку? Смотрите в седьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ! 

Китай – это зонтик для Беларуси от плохой погоды в мировой экономике! Эксперты о всепогодном партнёрстве с КНР-2

Игорь Позняк, СТВ:
Гуляя по 20-миллионной столице Китая, с собой лучше захватить зонт. Небо над Пекином бывает очень разным: и солнечно приветливым, и вдруг внезапно мрачно дождливым. Но отношения с Минском крепки в любую погоду. Их здесь, в Пекине, называют не иначе, как всепогодными. И это по канонам китайской дипломатии – весьма высокая планка. Всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. В Поднебесной такие слова на ветер точно не бросают.

Китай – это зонтик для Беларуси от плохой погоды в мировой экономике! Эксперты о всепогодном партнёрстве с КНР-4

Чжао Хуэйжун, научный сотрудник Китайской академии общественных наук: 
Всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. В нашей дипломатии это очень высокий уровень отношений. Не зависит от того, как изменяется международная обстановка.

Китай – это зонтик для Беларуси от плохой погоды в мировой экономике! Эксперты о всепогодном партнёрстве с КНР-6

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси: 
Что бы ни происходило в мире, страны остаются партнерами и, по возможности, друг другу помогают. Во время эпидемии коронавируса Китай оказывал содействие, когда все истерично искали маски, их не хватало. Четкое было распоряжение Китая, Китай оказывал помощь в первую очередь странам со статусом всепогодного партнерства. Поэтому это не абстракция. Понятно, что это китайская философия, но она имеет вполне себе конкретные слова.

Китай – это зонтик для Беларуси от плохой погоды в мировой экономике! Эксперты о всепогодном партнёрстве с КНР-8

Валерий Мацель, завкафедрой экономической политики и госуправления Академии управления при Президенте Республики Беларусь: 
Китай – это своеобразный зонтик для Беларуси от плохой погоды в мировой экономике и политике. И все иногда звучащие рассуждения от наших так называемых оппонентов о том, что якобы Беларусь изолирована и так далее… Посмотрите. Имея таких союзников, членов Совета Безопасности, ядерных держав, как Китай, говорить здесь не приходится.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество # Чжао Хуэйжун # Анатолий Глаз # Валерий Мацель # Игорь Позняк

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