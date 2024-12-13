Китай – это зонтик для Беларуси от плохой погоды в мировой экономике! Эксперты о всепогодном партнёрстве с КНР

За Китаем будущее планеты? Как развивается сотрудничество Беларуси и КНР? Запад ослабил свою хватку? Смотрите в седьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Игорь Позняк, СТВ:

Гуляя по 20-миллионной столице Китая, с собой лучше захватить зонт. Небо над Пекином бывает очень разным: и солнечно приветливым, и вдруг внезапно мрачно дождливым. Но отношения с Минском крепки в любую погоду. Их здесь, в Пекине, называют не иначе, как всепогодными. И это по канонам китайской дипломатии – весьма высокая планка. Всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. В Поднебесной такие слова на ветер точно не бросают.

Чжао Хуэйжун, научный сотрудник Китайской академии общественных наук:

Всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. В нашей дипломатии это очень высокий уровень отношений. Не зависит от того, как изменяется международная обстановка.

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:

Что бы ни происходило в мире, страны остаются партнерами и, по возможности, друг другу помогают. Во время эпидемии коронавируса Китай оказывал содействие, когда все истерично искали маски, их не хватало. Четкое было распоряжение Китая, Китай оказывал помощь в первую очередь странам со статусом всепогодного партнерства. Поэтому это не абстракция. Понятно, что это китайская философия, но она имеет вполне себе конкретные слова.