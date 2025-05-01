Посол Беларуси в Турции вручил верительные грамоты Эрдогану

Минск и Анкара держат высокую планку отношений и в политике, и в экономике. Глава белорусский дипмиссии в Турции Анатолий Глаз вручил верительные грамоты Президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После торжественной церемонии прошла встреча турецкого лидера с послом. Президент особо отметил дружеские и доверительные отношения с главой белорусского государства и передал самые теплые пожелания Александру Лукашенко.

Стороны обсудили ключевые моменты межгосударственной и глобальной повестки. В том числе механизмы сотрудничества, контакты на различных уровнях и ситуацию в регионе. Белорусско-турецкие отношения всегда были доверительными и конструктивными, в планах и дальше двигаться в этом направлении. Ставка на прагматичное торгово-экономическое сотрудничество.