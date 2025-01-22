В МИД заявили о грубейшем вмешательстве Евросоюза в суверенные дела Беларуси

Грубейшее вмешательство в электоральные процессы независимой Беларуси. Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, в которой призвали страны ЕС не признавать итоги президентских выборов в нашей стране, а также продолжать расширять санкции против Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данное заявление – очередное доказательство спланированного вмешательства Евросоюза во внутренние дела других стран, а также попытка узаконить собственные преступления. Об этом заявили в МИД Беларуси, подчеркнув, что все антибелорусские действия планируются вне зависимости от реального положения дел внутри государства. Так, например, в заявлении Европарламента говорится о якобы ограничении доступа независимых медиа в Беларусь, что подорвало легитимность избирательного процесса.

Анатолий Глаз, представитель Министерства иностранных дел Беларуси:

«Выборы в Беларуси только начались, а там все уже осуждено и не признано». Для освещения выборов нами аккредитовано порядка 330 иностранных журналистов, представляющих все ведущие мировые СМИ. В том числе независимые из 23 стран. Есть в заявлении и инсинуации в отношении приглашения БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами. На всякий случай напоминаем, что соответствующее приглашение в адрес Бюро было направлено, и это 17 января подтвердило само БДИПЧ. И они все еще имеют возможность приехать.

Отметим, для наблюдения за выборами аккредитовано более 450 международных наблюдателей из 49 стран. Среди них делегаты ведущих организаций – в том числе от СНГ, ОДКБ и ШОС. Как отметили в МИД Беларуси, заявление Европарламента не обошлось без набора клише о демократических правах и фундаментальных свободах. Это пример лицемерия, учитывая незаконные санкции против белорусов. Напомним, односторонние принудительные меры прямо нарушают международное право. Вместе с тем заявление Европарламента указывает на бессилие дипломатии ЕС. Особенно на фоне готовности Беларуси находить решения конкретных вызовов, например, трансграничных вопросов.