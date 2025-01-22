МИД сделал заявление о грубейшем вмешательстве в суверенные дела Республики Беларусь

Представитель внешнеполитического ведомства Беларуси Анатолий Глаз в среду, 22 января, на брифинге заявил о грубейшем вмешательстве в суверенные дела нашей страны. Об этом информирует БЕЛТА.

Представитель белорусского МИД рассказал, что в распоряжении ведомства оказалось заявление Европейской службы внешних действий. Огласить его другая сторона планирует после выборов Президента Республики Беларусь. «Выборы только начались, а там уже все осуждено и не признано», – прокомментировал Глаз.

Анатолий Глаз также отметил, что изученное заявление ЕС об итогах выборов говорит лишь о том, что евродипломатия расписывается в своем бессилии.