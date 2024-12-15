Шпионский блокбастер в Молдове. Кому и зачем выгодно нагнетать отношения Польши с Беларусью?

Даже больше, чем Украина, источником опасности для нас выступает Польша, которая может нанести удар в спину. О чем говорит инцидент с попыткой завербовать молодого белорусского дипломата, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В СМИ появилась информация, что бывший польский разведчик пытался подкупить нашего дипломата, который работал в Кишиневе. Что известно об этой истории и почему Варшава строит козни против Беларуси, разбиралась Полина Королева.

Шпионский блокбастер развернулся на днях в Кишиневе. Сотрудники польских спецслужб пытались завербовать белорусского дипломата, но сюжет вышел нестройным и с плохим финалом (для польской стороны). Ушли даже «в минус», если учитывать, что лица агентов попали на видео. Эти кадры сотрудник белорусского посольства в Молдове снял на свой телефон, когда разговор с Мартином Грабовичем, знакомым по одной из рабочих командировок, вышел за рамки. Неформальная встреча в ресторане была прервана, когда Грабович вспомнил, что забыл ценный подарок для нашего дипломата в номере отеля. Собственно, «подарком» оказались деньги.

– Володя, а что будет, если б я хотел предложить тебе работу?

– Ты – мне?

– Да, у меня с cобой в сумке, Володя, посмотри. Посмотри, я тебе покажу, чтобы не думал, что я тебя обманываю. Я не хотел этого делать( в ресторане). Володя, 100 тысяч евро. Откуда такие расценки преданности – вопрос актуальный. Как и сам факт столь грубых действий сотрудников спецслужб Польши. Грубых и непрофессиональных.

Константин Бычек, начальник следственного управления КГБ Беларуси:

Это очередная попытка польских спецслужб прикрыть непрофессионализм на фоне ряда провалов их агентуры на территории Беларуси. В действиях сотрудников польских спецслужб содержатся признаки преступления против белорусского государства. Со стороны следственного управления КГБ им будет дана принципиальная правовая оценка.

Внешняя разведка Польши сегодня находится в глубоком кризисе ввиду внутреннего конфликта страны. Анджей Дуда блокирует все ключевые назначения послов, ведь они исходят от представителей другой правящей группировки: премьер-министра Дональда Туска и главы МИД – Сикорского. Кроме того, налицо признаки провала аналитической работы по Беларуси. В Польше отсутствует адекватная экспертиза нашего направления. Ведь руководство занято другим – держит протянутую руку перед Евросоюзом и США для борьбы с надуманной угрозой с Востока.

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы:

У каждой спецслужбы имидж очень важный. Посмотрите, какой имидж у «Моссад», ЦРУ, КГБ. Очень серьезный. А что будут думать теперь про польские спецслужбы? Что они просто смешные. Все спецслужбы сотрудничают. Польские спецслужбы сотрудничают с американскими спецслужбами, в том числе с ЦРУ. Это нормально. Но то же доверие к польским спецслужбам со стороны ЦРУ небольшое.

Если посмотреть на деградацию двусторонних отношений с Польшей – начиналось все с относительно безобидных ярлыков, вроде «соагрессора» и «последней диктатуры Европы». Но от слов Польша перешла к действиям. Сначала был забор (из золота, судя по затраченным средствам), затем – подзаборная милитаризация.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Польша с 1 января следующего года будет председательствовать в Европе. И в том числе ее милитаристские планы входят в это председательство. Польша на этом вопросе не столько хочет укрепить свою обороноспособность, сколько заработать и выкачать допсредства на различные заборы и «клыки дракона». Возвращаясь к правовым нормам, случай на территории третьей страны – Молдовы – нельзя назвать образчиком дипломатического поведения. Временный поверенный в делах Польши в Беларуси получил ноту протеста, но в комментариях был немногословен. В этой симфонии дипломатического безобразия это – лишь первая нота, хотя глобально терпение белорусов уже давно перевалило за «си».