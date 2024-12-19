В Минской ратуше прошёл единый день информирования

Беларусь как страна мира и согласия. Единый день информирования прошел в столичной ратуше, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вместе с участниками эксперты говорили об этноконфессиональном сообществе Беларуси. Речь шла о миролюбивой внешней политике нашей страны. К разговору также присоединились представители религиозных конфессий. Сегодня в Беларуси вот уже многие десятилетия могут мирно сосуществовать люди всех национальностей и религий. В диалоге также приняли участие представители общественных организаций и объединений, инициативная молодежь.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Белорусы не слабые, белорусы очень мудрые. В последнее время над термином «миролюбие» в нашем регионе никто не смеется. И то, что говорилось тогда нами о важности избегания конфликтов, уже ни кем не считается несерьезным, легкомысленным заявлением. Миролюбие не означает слабость, бесхребетность или нерешительность в отстаивании своих интересов. Миролюбие говорит о том, что мы будем использовать все возможные способы для избегания конфликта.

В ратуше презентовали экспозицию «Святость земли белорусской». Можно было ознакомиться с выставками национальностей: костюмами мусульман, китайской каллиграфией и произведениями искусства разных народов.