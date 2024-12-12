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Пресс-секретарь МИД Беларуси: особенность европейской современной демократии – это её показушность

12 декабря 2024 16:54
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Литва еще может пересмотреть свои ориентиры. В стране приступит к работе новый Кабинет министров. В связи с этим в МИД Беларуси выразили ожидания от действий выбранного правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ведомстве напомнили, что Минск всегда стремился к добрососедству и готов позитивно отреагировать на любой конструктивный шаг со стороны прибалтийской республики. В подтверждение этих слов – безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши, который продолжит действовать и в следующем году.

Пресс-секретарь МИД Беларуси: особенность европейской современной демократии – это её показушность-2

Как отметил пресс-секретарь МИД нашей страны, белорусы и литовцы имеют дружеские отношения и политики должны поддерживать такие стремления своего народа. К сожалению, действия предыдущих властей этому не соответствовали, но парламентские выборы в Литве показали, что люди хотят перемен.

Среди новых на политической арене лиц есть те, кто может переосмыслить внутренние проблемы страны, отметил Анатолий Глаз, в том числе и отношения с Беларусью. Минск всегда поддержит настоящую народную демократию и мнение литовского народа, добавили в МИД.

Пресс-секретарь МИД Беларуси: особенность европейской современной демократии – это её показушность-4

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Особенность европейской современной демократии – это ее показушность. На деле народно избранным демократическим силам явно не дадут управлять страной. Ряд политических лидеров уже не пустили в правительство. Все это прогнозируемо загонит социально-экономическиую ситуацию в Литве в еще более глубокий кризис. Конечно, это все-таки политика будет отрицательно сказываться на благосостоянии, комфорте и безопасности самих литовцев. В результате не исключено, что литовский народ скоро снова будет вынужден сказать свое слово и оно будет еще более веским.

Пресс-секретарь МИД Беларуси: особенность европейской современной демократии – это её показушность-6

Отметим, в программу правительства, которую сегодня утвердил Сейм прибалтийской республики, вошли, в том числе антибелорусские и антироссийские идеи. Это может ухудшить социально-экономическую ситуацию в самой Литве и негативно скажется на благосостоянии граждан.

Назначенный премьер обозначил внешнюю политику страны как предсказуемую. Вильнюс продолжит обеспечивать защиту населения от угроз и оказывать всестороннюю поддержку Украине.

# МИД Республики Беларусь # Анатолий Глаз # Международная политика # Беларусь-Литва

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