Беларусь и Турция намерены увеличить товарооборот – Анатолий Глаз

В таких не самых простых, а порой и вовсе опасных мировых обстоятельствах перед белорусскими дипломатами, которые представляют наши интересы в десятках стран мира, стоят особые задачи. Главная из которых – продвижение экономических интересов Минска на всех континентах. И в этом смысле объемы экспорта, рост торговли и инвестиций – важнейшие критерии в работе белорусских представительств за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно в такой плоскости задачи для глав отечественных дипломатических миссий на неделе сформулировал Президент. Сокращение отрицательного сальдо, поиск новых рынков сбыта, расширение белорусского присутствия на уже существующих – то, на чем необходимо сфокусировать внимание. О конкурентоспособности белорусских товаров на встрече Президента с главами отечественных дипмиссий разговор отдельный и максимально предметный. На мировые рынки можно выходить лишь с безупречным продуктом – это верно. Но работать нужно не только на качество. Прежде всего необходимо повышать эффективность продвижения наших товаров. И здесь необходимо работать на максимальный результат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз говорю: для меня посол и посольство – это не про политику. Это экспорт продукции (торговля) и новые инвестпроекты (технологии и рабочие места). Только так мы будем вас оценивать. Постоянно вам говорю: в мире много свободных денег и капиталов. Но их надо уметь взять. Приводите их в Беларусь. Создайте понятный перечень и условия инвестиций к нам. Уберите махровую бюрократию и заставьте работать на результат наши так называемые институты развития – Национальное агентство по инвестициям, Центр маркетинга и конъюнктуры цен, БелТПП и так далее. Говоря о работе со странами дальней дуги, Президент акцентировал внимание на членстве Беларуси в ШОС и партнерстве с БРИКС. Это серьезные инструменты для развития, в том числе двусторонних отношений с государствами – участниками организаций. Политические двери для нас открыты, прокладывать экономические магистрали – задача дипломатов и правительства. Перспективным является, например, рынок Индонезии, сегодня отношения развиваются динамично, до конца года планируется подписать соглашение о создании зоны свободной торговли. Большие возможности и в Турции. Уже намечены планы в двусторонней повестке Минска и Анкары.

Анатолий Глаз, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции:

Цифру в действующий миллиард или около двух миллиардов мы считаем недостаточной. Турецкие партнеры с этим согласны. Поэтому очень много работаем с бизнесом, работаем с государственными структурами. Работают инструменты, такие как межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, в целях поиска путей увеличения. Последние два года, последний год особенно, очень активно развиваем биржевую торговлю. У нас сейчас 104 субъекта хозяйствования в Турции зарегистрировано в нашей Белорусской универсальной товарной бирже. За несколько месяцев этого года почти 10 млн долларов закупили через нашу биржу.