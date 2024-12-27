Анатолий Глаз: Югославию в тот момент просто растерзали, она была брошена одна против огромной машины НАТО

Чем Лукашенко завоевал сердца сербского народа? Кровопролитная трагедия на Балканском полуострове. Кто следующий? Украина повторяет судьбу Югославии? Смотрите в одиннадцатом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:

Югославию в тот момент просто растерзали. Ее же бросили в одиночку, никто в мире не пришел ей на помощь. Она была брошена одна против огромной машины НАТО. Визит нашего главы государства – очень смелый, волевой, решительный политический поступок. Поступок настоящего лидера.