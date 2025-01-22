Европарламент пытается узаконить свои преступления! Что не так с резолюцией по Беларуси?

Африканский вектор в белорусской внешней политике, а еще азиатский и латиноамериканский – яркая иллюстрация того, что регион, который себя именует коллективным Западом с его санкционными выходками, – это по мировым меркам всего лишь меньшинство. А еще то, что Минск предпочитает сотрудничество, в том числе и стратегическое, с надежными партнерами. С теми, кто во главу угла ставит принцип взаимной справедливости, а не двойных стандартов в экономике и политике, как это вновь продемонстрировала старушка Европа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем, собственно, никого не удивила. Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Беларуси, в которой призвали страны ЕС не признавать итоги президентских выборов, которые, подчеркиваем, еще не состоялись, а также продолжать санкционное давление на Минск. Таким образом, европейская дипломатия расписывается в собственном бессилии. Такова позиция Минска. Ее 22 января озвучили в МИД Беларуси. Полина Королева собрала другие факты и аргументы.

Полина Королева, политический обозреватель:

Знакомая песня о старом. Кратко именно так можно назвать проект резолюции Европарламента по выборам в Беларуси. Документ состоит почти из 10 страниц, и на каждой – абсурдное и не сказать что новое заявление. Упоминают и экстремистов 2020 года (к слову, в Европе их называют политическими активистами), и якобы похищенных детей из Донбасса, и президентские выборы. Касательно последнего – уже сейчас Европарламент призывает не признавать итоги электоральной кампании.

Резолюции ЕC носят рекомендательный характер, и в этом вся ирония. Евродепутаты по-прежнему обсуждают вопросы, на которые никак не могут повлиять, чем вызывают недовольство населения еврозоны. На прошедших в июне 2024-го выборах в здешний парламент понимание этого только усилилось. Электоральную кампанию избиратели использовали, чтобы выразить недовольство правительством своих стран, не воспринимая Европарламент как серьезный орган. Так стоит ли нам?

Алексей Башан, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Мы этого автора не читали, но знаем, что он пишет плохо. Это, наверное, из этой серии. Для того чтобы сформировать свое мнение о чем бы то ни было, необходимо в этот процесс погрузиться, изучить. Это первое. Второе, на сегодняшний день ЦИК аккредитовал 474 наблюдателя из различных стран. Всего у нас представлены наблюдатели из 52 стран. Не обошлось заявление Европарламента и без клише, которые перекочевывают из одной резолюции в другую. Однако важно понимать, что евродепутаты не являются голосом простых европейцев.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Парламентарии Беларуси считают проект резолюции Европарламента неприемлемым и нелегитимным. Призываем европейских парламентариев заняться собственными проблемами в собственных странах, в том числе и мониторингом чистоты проведения выборов в этих странах. Мы контактируем со многими европейцами, мы знаем действительную ситуацию, и как оценивают, и как уважают Республику Беларусь. Но в связи с тем, что вот даже детскую тему затрагивают таким беспардонным, наглым образом, то это вообще вопиющий подход, который не соответствует каким-то гуманистическим вещам. И мы категорически это отвергаем, возмущаемся и считаем, что в целом документ – это, еще раз подчеркну, нарушение электоральных прав граждан Беларуси и электорального суверенитета нашей страны.

Упомянутая детская тема – история с «похищенными» детьми Донбасса. Запад предпочитает собственную версию, в которой Беларусь – антагонист. На деле все иначе. Пока мы обеспечиваем реабилитацию (к слову, делали это еще до начала СВО), оружием Украину накачивает Евросоюз в связке с Америкой. С 2014 года Киев нарастил военные расходы на 1270 %. Конечно, это не украинские деньги, а средства коллективного Запада. Европа и США сделали все, чтобы раскачать конфликт, в котором и страдают дети.