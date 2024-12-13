Многие главы государств хотят хотя бы половину тех отношений, что есть у Лукашенко и Си Цзиньпина – Глаз

За Китаем будущее планеты? Как развивается сотрудничество Беларуси и КНР? Запад ослабил свою хватку? Смотрите в седьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Вадим Боровик, политолог:

Естественно, когда едет фон дер Ляйен в Китай с президентом Франции и уже накануне начинает пренебрежительно высказываться, что мы едем воспитывать Си Цзиньпина, как ее будут встречать? Тот же Шольц… Надо думать, что вы говорите и в отношении кого вы говорите. Все хотят уважительного, равного диалога. Это то, за что сегодня борется Россия, то, за что сегодня борется Китай, то, за что всегда боролся Лукашенко. Поэтому, естественно, Китай, видя уважительное к себе отношение со стороны Республики Беларусь, демонстрирует аналогичное.