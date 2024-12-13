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Многие главы государств хотят хотя бы половину тех отношений, что есть у Лукашенко и Си Цзиньпина – Глаз

13 декабря 2024 16:11
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За Китаем будущее планеты? Как развивается сотрудничество Беларуси и КНР? Запад ослабил свою хватку? Смотрите в седьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ! 

Многие главы государств хотят хотя бы половину тех отношений, что есть у Лукашенко и Си Цзиньпина – Глаз-2

Вадим Боровик, политолог: 
Естественно, когда едет фон дер Ляйен в Китай с президентом Франции и уже накануне начинает пренебрежительно высказываться, что мы едем воспитывать Си Цзиньпина, как ее будут встречать? Тот же Шольц… Надо думать, что вы говорите и в отношении кого вы говорите. Все хотят уважительного, равного диалога. Это то, за что сегодня борется Россия, то, за что сегодня борется Китай, то, за что всегда боролся Лукашенко. Поэтому, естественно, Китай, видя уважительное к себе отношение со стороны Республики Беларусь, демонстрирует аналогичное.

Многие главы государств хотят хотя бы половину тех отношений, что есть у Лукашенко и Си Цзиньпина – Глаз-4

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси: 
Истинная дипломатия всегда приходит к компромиссу. Мы понимаем их интересы, они понимают наши. Много лет наш глава государства с председателем КНР выстраивал искренние, доверительные отношения. Он ни разу его не подвел, он всегда держит слово. Все, что обещано, сделано. И это дорогого стоит. Я вам хочу сказать, что сегодня очень многие главы государств хотели бы хотя бы половину того уровня отношений, которые у нашего Президента с председателем КНР.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество # Анатолий Глаз # Вадим Боровик # Игорь Позняк

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