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Глаз: атомная энергетика – это высочайшие технологии, которыми обладают единицы стран, и Беларусь ей обладает

24 декабря 2024 16:22
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Какие успехи достигнуты в развитии белорусского мирного атома и как рядовой белорус ощущает все преимущества атомной энергетики? Смотрите в десятом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Глаз: атомная энергетика – это высочайшие технологии, которыми обладают единицы стран, и Беларусь ей обладает-2

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси: 
Атомная энергетика – это высочайшие технологии, которыми обладают не десятки стран – единицы. Это отдельная отрасль экономики страны. В данном случае Беларусь ей обладает, потому что это ученые, кадры, исследования. Это совершенно специфическое строительство. То есть страна получила целую отрасль экономики.

Огромное противодействие оказывалось. Как это – маленькая Беларусь строит такой объект с целой новой отраслью?! В Польше нет до сих пор, Литва закрыла, не справилась, а в Беларуси будет АЭС и дешевая энергетика. Все они это понимают. Оказывалось нам огромное противодействие, даже борьба. И эта борьба никак не была связана ни с экологией, ни с безопасностью станции. Все это абсолютная риторика, не имеющая под собой реальных оснований. На сегодня Венгрия, министр иностранных дел неоднократно говорил, что они заинтересованы и мы сотрудничаем в этой отрасли, есть контакты, потому что они строят такую же станцию, которая самая современная по своим параметрам. Ни одна страна не сделала экономический рывок без атомной энергетики.

# АЭС # АЭС в Беларуси # Анатолий Глаз # Игорь Позняк

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