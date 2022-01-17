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Новости по тегу #Алла Веруш

Аналитик об операции ОДКБ в Казахстане: «Читаешь многие оппозиционные каналы, очень удивляешься этой грызне»
17 января 2022 18:52

Аналитик об операции ОДКБ в Казахстане: «Читаешь многие оппозиционные каналы, очень удивляешься этой грызне»

«Мы живём в интересные, но сложные времена». Стоит ли Беларуси менять стратегию по государственной безопасности?
17 января 2022 18:42

«Мы живём в интересные, но сложные времена». Стоит ли Беларуси менять стратегию по государственной безопасности?

Аналитик БИСИ: «Безопасность – категория невидимая, а ведь она стоит дорого»
17 января 2022 17:46

Аналитик БИСИ: «Безопасность – категория невидимая, а ведь она стоит дорого»

Вадим Боровик: «Белорусы, поймите, даже те, кто заблуждались, никто на вас не смотрит как на врагов, изгоев»
29 ноября 2021 21:25

Вадим Боровик: «Белорусы, поймите, даже те, кто заблуждались, никто на вас не смотрит как на врагов, изгоев»

«Мы в ОДКБ, у нас ядерная держава рядом. Думаю, хватит мозгов у политиков». Уткин ответил на вопрос о войне на границе
29 ноября 2021 21:18

«Мы в ОДКБ, у нас ядерная держава рядом. Думаю, хватит мозгов у политиков». Уткин ответил на вопрос о войне на границе

«Это не политиканство, это реальные действия». Депутат объяснил, почему разработка Конституции занимает много времени
29 ноября 2021 20:57

«Это не политиканство, это реальные действия». Депутат объяснил, почему разработка Конституции занимает много времени

Боровик о референдуме: не дай бог ты сделаешь «гармошку» на участке – минимум 15 суток
29 ноября 2021 18:03

Боровик о референдуме: не дай бог ты сделаешь «гармошку» на участке – минимум 15 суток

«Агрессивных молодых людей только 3%». Что говорит аналитик БИСИ о поведении молодёжи в августе 2020-го?
29 ноября 2021 17:09

«Агрессивных молодых людей только 3%». Что говорит аналитик БИСИ о поведении молодёжи в августе 2020-го?

«Готовы, дождавшись этой стабильности, вернуться опять в эту страну». Что говорят афганцы, которые живут в Беларуси?
06 сентября 2021 19:08

«Готовы, дождавшись этой стабильности, вернуться опять в эту страну». Что говорят афганцы, которые живут в Беларуси?

«Я перепроверила эту информацию с представителями Афганистана». Правда ли, что «Талибан» мирно захватывает города?
06 сентября 2021 16:32

«Я перепроверила эту информацию с представителями Афганистана». Правда ли, что «Талибан» мирно захватывает города?

«Люди, делая для себя выбор, шли». Политолог о том, кто был на митинге в поддержку Лукашенко 16 августа
07 августа 2021 15:25

«Люди, делая для себя выбор, шли». Политолог о том, кто был на митинге в поддержку Лукашенко 16 августа

ЦИК проверил подписные листы: на пост Президента Беларуси будут претендовать 4 кандидата
05 сентября 2015 17:50

ЦИК проверил подписные листы: на пост Президента Беларуси будут претендовать 4 кандидата